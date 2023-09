FC Hermannstadt – FC Voluntari 0-1, în etapa 9 din SuperLiga. Sigurjonsson deschide scorul

Meciul FC Hermannstadt – FC Voluntari deschide duminică, 17 septembrie, de la ora 17:00, seria celor trei întâlniri programate în această zi în cadrul etapei a 9-a a SuperLigii. Sibienii au scăpat victoria etapa trecută la Botoșani, primind gol pe final și terminând nedecis, scor 2-2, în timp ce ilfovenii au fost, conform tradiției meciurilor directe de pe terenul lor, carne de tun pentru cei de la CFR Cluj, care s-au impus cu scorul de 4-1.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – FC Voluntari

Întâlnirea FC Hermannstadt – FC Voluntari se dispută duminică, 17 septembrie, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din Sibiu, în etapa a 9-a din SuperLiga. Echipa lui Marius Măldărășanu a fost foarte aproape de victorie la Botoșani, fiind egalată pe final de meci. Același scor de 2-2 fusese înregistrat și în ultima partidă disputată în fața propriilor fani, în meciul cu Universitatea Cluj, atunci sibienii fiind cei care au salvat punctul in extremis.

De la darea în folosință a noului și modernului stadion din orașul de pe malul Cibinului interesul localnicilor pentru meciurile de acasă poate fi apreciat la un nivel între mediu și rareori cu casa închisă, doar în trei rânduri până acum, evident depinzând de valoarea adversarului. Cum FC Voluntari nu este un nume de top e clar că până în 5-6.000 de spectatori ar putea asista la acest meci, dar acest lucru va fi influențat și de condițiile meteo.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – FC Voluntari

Partida FC Hermannstadt – FC Voluntari se joacă duminică, 17 septembrie, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din Sibiu în etapa a 9-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 17 septembrie, se pare că va reveni soarele pe cerul orașului de pe malurile Cibinului, după două zile cu cer înnorat și cu reprize de ploaie în mai multe rânduri. Duminică va fi un cer senin, dar totuși spre seară mai există un procent de 20 de la sută de amenințare cu ploaia. Maxima zilei va fi în jur de 24 de grade, o temperatură care va exista și la ora meciului. Va oficial la centru la acest meci arădeanul Ovidiu Hațegan.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – FC Voluntari

Antrenorul Marius Măldărășanu este și acum supărat pentru superficialitatea elevilor săi din finalul meciului de la Botoșani, în care au condus până aproape de final și au scăpat cele trei puncte printre degete, mulțumindu-se cu un egal. Foarte probabil acesta va fi primul meci în care italianul Alessandro Murgia, fostul jucător al lui Lazio, va intra din primul minut.

Ilie Poenaru are și el aproape tot lotul complet, cu excepția lui George Merloi, care va sta multă vreme pe tușă. și speră ca de la Sibiu să se întoarcă măcar cu un punct, pentru a reveni pe linia de plutire după câteva evoluții mai puțin reușite.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – FC Voluntari

În opinia caselor de pariuri analiza acestui meci ar trebui să înceapă de la statutul de favorită acordat echipei sibiene la cota de 2,10. O eventuală infirmare a acestei poziții acordată lui FC Hermannstadt, respectiv un succes pentru oaspeți, ar aduce o cotă de 3,70 pentru cel care ar paria în acest mod. 1,30 este cota pentru șansă dublă 1X și 1,75 pentru șansă dublă X2. Tot 1,30 are și un gol al sibienilor, iar cel al ilfovenilor are cota de 1,55. Over 1,5, adică minim două goluri în meci are cotă 1,40.

FC Voluntari nu a reușit niciodată să câștige la Sibiu. A reușit doar două rezultate de egalitate, ambele în același an, 2019, unul în returul ediției 2018-2019 și al doilea în turul ediției 2019-2020, 1-1 și respectiv 0-0. În rest există cinci succese ale gazdelor, ultimele trei la diferențe minime și cu goluri de ambele părți, de două ori 2-1 și un scor de 3-2. În ultimul meci, din 2022, scor 2-1, ghanezul Alhassan a semnat dubla pentru gazde, iar slovacul Nemec a punctat pentru oaspeți.