FC U Craiova 1948 – CFR Cluj Live video ora 16:00. Echipele de start alese de Marius Croitoru și Dan Petrescu

Meciul FC U Craiova 1948 – CFR Cluj are loc duminică, 24 iulie, cu începere de la ora 16:00, în cadrul etapei a 2-a din SuperLiga. Pentru campionii României cade exact între cele două partide din turul 2 preliminar al Conference League cu echipa Inter Escaldes din Andorra. Turul jucat joi, 21 iulie, returul programat o săptămână mai târziu.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – CFR Cluj

Întâlnirea FC U Craiova 1948 – CFR Cluj se dispută duminică, 24 iulie, de la ora 16:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Banilor, contând pentru etapa a 2-a din noul sezon de SuperLiga. Ținând cont că la Craiova vine campioana ultimilor cinci ani patronul oltenilor, Adrian Mititelu apreciază că fanii vor fi alături de echipa lui în număr mult mai mare ca de obicei.

În general, sezonul trecut media de spectatori la meciurile echipei patronate de Adrian Mititelu a fost mult sub cea înregistrată la partidele de acasă ale rivalei din Craiova, echipa lui Mihai Rotaru. Deși Mititelu continuă să clameze faptul că echipa sa este urmașa de drept a fostei Universitatea Craiova. Din păcate, pentru el justiția este de altă părere și recent l-a somat să schimbe denumirea și sigla clubului.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – CFR Cluj

Partida FC U Craiova 1948 – CFR Cluj se joacă duminică, 24 iulie, de la ora 16:00, în etapa a 2-a din SuperLiga, pe stadionul Ion Oblemenco. Va putea fi vizionată în direct pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări și în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Va fi foarte greu de jucat fotbal duminică, pentru că se anunță o zi toridă, cu o maximă de 39-40 de grade, temperatură extrem de probabilă și pentru ora meciului. Ceea ce presupune mai multe pauze de hidratare pentru jucători.

Dan Petrescu pregătește mai multe schimbări

CFR Cluj a fost eliminată, surprinzător, din Champions League de către armenii de la Pyunik Erevan. Iar Dan Petrescu a declarat că obiectivul principal rămâne intrarea în grupele Conference League. Motiv pentru care la jocurile din campionat vă căuta să menajeze cât mai mulți dintre titulari, introducând jucători de rezervă.

Este foarte probail sâ îl vedem pe portarul italian Scuffet la debutul în tricoul vișiniu iar Jefte Betancor să îi ia locul lui Gabriel Debeljuh în atac. De asemeni schimbări mai pot surveni la nivelul apărării, Braun în locul lui Manea, Yuri în axul central și chiar croatul Brucic în locul veteranului Camora, actualul fundaș stânga.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – CFR Cluj

CFR Cluj are o cotă foarte mare pentru a lua cele trei puncte în acest meci. Cota 2,00 a fost acordată de bookmakeri. Pentru succesul campioanei în timp ce un rezultat răsunător pentru oltenii lui Mititelu are o cotă de 4,10. Și un gol marcat de trupa lui Marius Croitoru, care va urmări jocul din tribună, a primit două etape de suspendare după meciul cu Farul, are cotă bună, 1,80.

În sezonul trecut clujenii au câștigat ambele meciuri. În Gruia a fost una dintre cele mai frumoase partide, adjudecată cu 3-2 de CFR, oaspeții dând o replică excelentă. Nu la fel au stat lucrurile pe Ion Oblemenco unde campionii au jucat mult mai bine tactic și Sigurjonsson și Deac au punctat de două ori.