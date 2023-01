FC U Craiova 1948, pierdere importantă înaintea reluării SuperLigii. Mesaj pentru olteni: „Visăm să jucăm în cupele europene, vă țin pumnii”

Oltenii au anunțat că Gabi Iancu s-a accidentat la gambă și va lipsi o perioadă din lotul alb-albaștrilor. În prima confruntare din SuperLiga în 2023, FC U Craiova 1948 va primi vizita celor de la UTA Arad, duminică, de la ora 15:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Gabi Iancu, accidentare înainte de FC U Craiova 1948 – UTA Arad. Mesaj pentru jucătorii oltenilor: „Vrem să intrăm în play-off, încă avem șanse”

înainte primei confruntări din SuperLiga în 2023. Ghinionul accidentărilor nu l-a părăsit pe Gabi Iancu, care va fi indisponibil două săptămâni și va rata meciurile cu UTA Arad, Sepsi OSK și Universitatea Cluj.

Atacantul alb-albaștrilor a vorbit despre obiectivele propuse în acest sezonul din SuperLiga și speră ca oltenii să câștige puncte importante din următoarele partide. Gabi Iancu a declarat că pe lângă calificarea în play-off, oltenii se concentrează și pe câștigarea Cupei României Betano.

„Vrem să intrăm în play-off, încă avem șanse să realizăm acest lucru. În ultimele jocuri am reușit să aducem puncte importante care ne-au oferit un moral mai bun. Ne gândim și la Cupa României, avem șanse să ajungem până în ultimul act al competiției”, a declarat Gabi Iancu.

Gabi Iancu a mărturisit că își dorește să obțină calificarea în preliminariile Conference League cu FC U Craiova 1948. Acesta a declarat că le va ține pumnii colegilor săi în perioada când nu va putea fi alături de ei pe teren, din cauza accidentării la gambă.

„Visăm să jucăm în cupele europene, să avem un an mult mai bun. Din păcate, am suferit o accidentare la gambă. Nu îi pot ajuta pe colegii mei în următoarele două săptămâni, dar le voi ține pumnii”, a spus atacantul celor de la FC U Craiova 1948.

FC U Craiova 1948 și-a betonat defensiva în perioada de mercato. Nicolo Napoli a primit un fundaș din Portugalia

Oltenii s-au mișcat bine pe piața transferurilor din această iarnă, pentru a crea concurență în defensiva alb-albaștrilor. FC U Craiova 1948 a oficializat mutările lui Matheus Mascarenhas și Danny Henriques, iar jucători așteaptă debutul în tricoul grupării din Bănie.

Matheus Mascarenhas poate evolua în flancul stând al defensivei, iar brazilianul se felictă pentru transferul la FC U Craiova 1948. Acesta a fost coleg cu Neymar Jr. la selecționata olimpică a Braziliei și speră să își relanseze cariera în Bănie.

„Sunt foarte fericit, a trebui să mă adaptez la fusul orar. Aici este cam frig, dar sunt bucuros că m-am alăturat echipei. Când am auzit că obiectivul Craiovei este să ajungă în cupele europene am simțit un sentiment de bucurie. Văd aceste lucru ca pe o mare oportunitate de a da tot ce am mai bun”, a spus Matheus Mascarenhas.

