FC Voluntari – Rapid, Live stream ora 21:45 în etapa a 9-a din SuperLiga. Giuleștenii vor să continue forma excelentă

Partida FC Voluntari – Rapid se joacă sâmbătă, 3 septembrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Se întâlnesc două echipe situate în poli opuși ai clasamentului, locul 2 la egalitate de puncte cu liderul Farul Constanța în ceea ce îi privește pe giuleșteni, locul 12 ilfovenii. Și diferența de puncte dintre cele două oponente este una la fel de considerabilă, 10 în favoarea vișiniilor.

Unde se joacă FC Voluntari – Rapid, din etapa a 9-a a SuperLigii

Meciul FC Voluntari – Rapid, programat sâmbătă, 3 septembrie, cu începere de la ora 21:45, se va disputa pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari, în etapa a 9-a din SuperLiga. Măcar prin prisma istoricului confruntărilor dintre cele două echipe meciul se anunță echilibrat. Însă, trebuie amintit faptul că gazdele nu au mai câștigat din 30 iulie, din etapa a 3-a, în vreme ce giuleștenii s-au impus în ultimele trei partide din SuperLiga.

Dacă de obicei micuța arenă din Voluntari este aproape goală la meciurile trupei lui Liviu Ciobotariu, de această dată se anunță o afluență mare de fani rapidiști. Suporterii echipei lui Adrian Mutu au toate motivele să fie alături de favoriți. În general, în întâlnirile dintre FC Voluntari și Rapid nu s-au consemnat incidente între fani.

Cine transmite la tv partida FC Voluntari – Rapid

Partida FC Voluntari – Rapid de sâmbătă seara, de la ora 21:45, găzduită de arena ”Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană, din etapa a 9-a din SuperLiga va fi televizată în direct pe canalele Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. Înfruntarea poate fi urmărită și pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Voluntari, vremea se anunță ideală pentru fotbal, chiar dacă există șanse să cadă precipitații, acestea nu vor fi în cantități îngrijorătoare. Cerul va fi predominant senin, dar la ora meciului se va acoperi ușor. La startul partidei va fi destul de rece, mercurul din termometre scăzând spre 14-15 grade Celsius. Acest meci va fi condus la centru de arbitrul Sebastian Colțescu.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC Voluntari – Rapid

Antrenorul Liviu Ciobotariu se confruntă și cu unele absențe importante, pe lângă forma sportivă mai degrabă slabă a echipei care în precedentul campionat impresiona, cel puțin în sezonul regulat. La acest meci, tehnicianul ilfovenilor nu se va baza pe fundașii Matricardi și Naser Aliji, ambii fiind suspendați. Va reveni, însă, portughezul Ricardinho.

Nici în tabăra giuleșteană nu se poate vorbi de probleme grave de efectiv. Concret singura pierdere a antrenorului Adrian Mutu este cea a lui Rareş Ilie, care a fost transferat de ceva vreme la Nice, în Franţa. În rest, Mutu este mai îngrijorat de modul în care au reușit să se recupereze fotbaliștii săi după cele două jocuri dificile din ultimele zile.

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – Rapid

Casele de pariuri văd un joc echilibrat cu o șansă în plus pentru victoria Rapidului, la o cotă de 2,50, în timp ce ilfovenii au primit cota de 3,50 pentru a părăsi învingători propria arenă. Şansă dublă „X2” are o cotă destul de mică – 1,40, iar un gol marcat de FC Voluntari are o cota de 1,55.

Cele două echipe s-au întâlnit doar de trei ori în istoria recentă, de două ori în precedentul sezon regulat. Interesant este că Rapid nu are încă nicio victorie contra ilfovenilor. În primul duel, FC Voluntari s-a impus în Giulești cu 1-0. În retur cele două formații au terminat duelul nedecis 0-0.