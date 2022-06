FCSB a început să caute fundași centrali: „Am făcut oferte! Să fie clar, nu plătim niciun ban”

Managerul general al vicecampioanei României a subliniat că FCSB nu va plăti sume de transfer pentru fotbaliștii pe care îi va aduce în această vară, jucătorii urmează să vină liberi de contract.

FCSB a început să caute fundași centrali

MM Stoica a recunoscut că FCSB a început să caute fundași centrali după și accidentarea :

ADVERTISEMENT

„La noi trebuie să joace mereu: Tănase, Olaru, Tavi Popescu și Coman. Plus că îl mai avem pe Cordea și pe Ianis Stoica. Trebuie să îi facem bărbați, asta e realitatea. Am bătut la CFR, 13-1 la șuturi pe poartă, suntem pe un drum bun.

Căutăm fundași, am și făcut oferte, dar nu ne grăbim, mai e ceva până când începem. Eu am încredere deplină în Ionuț Codorean, cu care am fost și la Bologna, le-aș recomanda tuturor să meargă să se opereze la el.

ADVERTISEMENT

Dar nu pot să îi opresc pe jucători să se nu se ducă în Italia să se opereze”.

„Am spus că am făcut oferte, nu dăm bani pe niciun jucător, asta e clară, cine spune că are oferte de la noi minte. Căutăm fotbaliști români și în străinătate”, a mai spus MM Stoica, la TV .

FCSB a rămas cu un singur fundaș central valid

După plecările lui Paulo Vinicius și Andrei Miron, plus accidentarea dură a lui Iulian Cristea, FCSB a rămas într-un singur fundaș central, și anume Denis Haruț, care a revenit după împrumutul la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Suntem obligaţi să facem transferuri. O să vină un fundaş central, cu siguranţă”, spunea Gigi Becali FANATIK.

Conducerea vicecampioanei României se gândește să îl reprofileze și pe Dragoș Nedelcu, fotbalsit care a revenit și el după împrumutul la Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

O ultimă soluție, care poate fi folosită doar în caz major, este trecerea lui Ovidiu Popescu pe postul de fundaș central, așa cum susține patronul „roș-albaștrilor” că jucătorul său poate evolua și pe acel post.