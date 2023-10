FCSB a pierdut procesul pentru palmares cu CSA Steaua. Reacția avocatului: “Acesta este finalul”. Exclusiv

pentru palmares dintre FCSB şi CSA Steaua. Cele două entităţi s-au bătut în instanţă pentru palmaresul echipei istorice Steaua, printre multe altele, câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986.

FCSB, decizie în procesul pentru palmares cu CSA Steaua! Reacţia lui Virgil Boglea

FANATIK a stat de vorbă cu avocatul care a reprezentat FCSB, , care a declarat că este o sentinţă care dezavantajează echipa din prima ligă:

“Abia acum câteva minute am luat cunoştinţă de sentinţă. După cum am spus şi atunci, s-a pronunţat pentru perioada 2003-2017. Am văzut că respinge ca neîntemeiată folosirea palmaresului pentru perioada 1947-2003 de către FCSB.

Pentru perioada 1998-2003 respinge cererea şi asta înseamnă că am păţit exact cum am spus, ca un baton de salam: 1947-2003 este la echipa Armatei, dar atenţie, nu cred că se repercutează asupra noii secţii de fotbal.

“Este o sentinţă în defavoarea clubului din Liga 1”

Perioada 1998-2003 este la AFC-ul domnului Păunescu şi 2003-prezent este la actuala societate deţinută de Gigi Becali. Nu este neapărat aceeaşi sentinţă. Din punctul meu de vedere, este în defavoarea clubului din Liga 1.

Depinde şi ceea ce îşi doreşte clubul din Liga 1. Noi am reprezentat o comunitate de suporteri. Am avut la un moment dat un dialog cu Gigi Becali, dar nu pot să spun că… Noi Asociaţia Salvaţi Steaua am intervenit pentru a clarifica problemele identitare ale echipei de fotbal.

Nu cred că vom mai merge la Înalta Curte. Probabil că aceasta va fi finalul în procesul palmaresului. Oricum, cel mai probabil în perioada următoare, o să dau un comunicat în legătură cu situaţia.”, a explicat Virgil Boglea pentru FANATIK.

Sentinţa Curţii de Apel

Astfel, conform sentinţei de la Curtea de Apel, perioada 1947 – 1998 a palmaresului echipei Steaua revine celor de la Clubul Sportiv al Armatei, perioada 1998 – 2003 este a “defunctei” AFC Steaua a lui Păunescu, iar din 2003 până în prezent, palmaresul este al echipei lui Gigi Becali:

“Admite apelul formulat de apelanta-pârâtă S.C. Fotbal Club FCSB S.A. (fostă Fotbal Club Steaua Bucureşti SA). Admite cererile de intervenţie accesorie formulate de Asociaţia Steaua 1947 LTD Bucureşti şi Asociaţia Salvaţi Steaua.

Anulează în parte sentinţa apelată şi rejudecând: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului CSA în privinţa cererii având ca obiect dreptul la palmares pentru perioada 1998-2003 şi respinge această cerere în consecinţă.

Respinge excepţiile inadmisibilităţii, a lipsei de interes, a lipsei calităţii procesuale active şi pasive invocate în legătură cu cererea conexă, ca neîntemeiate. Respinge cererea conexă privind constatarea dreptului de a utiliza, în perioada 2003-2017, palmaresul fostei echipe de fotbal profesionist ,,Steaua Bucureşti”, ca neîntemeiată.

Menţine dispoziţiile sentinţei referitoare la soluţia în privinţa constatării că palmaresul echipei de fotbal Club Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” din 1947 şi până în 1998 aparţine reclamantului CSA şi referitoare la soluţia dată cererii conexe vizând perioada 1947-2003.

Obligă intimatul-reclamant la plata către apelanta-pârâtă a sumei de 3000 lei, cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicarea deciziei, care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Pronunţată azi, 23.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre 23.10.2023″, se arată în decizia Curţii de Apel.

2014 este anul în care FCSB a pierdut dreptul de a folosi denumirea Steaua

2003 este anul în care Gigi Becali a preluat FCSB