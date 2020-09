FCSB a plecat spre Serbia pentru meciul din Europa League! Mihai Pintilii conduce delegația roș-albaștrilor

Delegația echipei FCSB a plecat spre Serbia pentru meciul cu Backa Topola, din turul doi preliminar al Europa League.

”Roș-albaștrii” au mari probleme la nivelul băncii tehnice și a oficialilor, după ce mai multe persoane din club au fost depistate pozitiv cu Covid-19, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cei șapte infectați sunt jucătorul Andrei Miron, Anton Petrea (antrenor principal), Thomas Neubert (preparator fizic), Horea Codorean (preparator fizic), Sorin Cristof (kinetoterapeut), Bogdan Stoica (analist video) și Marius Ianuli (team manager)

FCSB joacă în Europa League în Serbia

În aceste condiții speciale, FCSB a plecat spre Serbia pentru jocul din Europa League, iar șeful delegației este secundul Mihai Pintilii. ”Roș-albaștrii” au plecat la Timișoara, acolo unde vor înnopta, iar miercuri vor continua drumul spre țara vecină.

Pintilii nu are licența PRO și nu va putea sta pe banca tehnică la meciul cu Backa Topola, dar FCSB încearcă să obțină de la UEFA o derogare pentru el. În același timp e pregătită și o variantă supriză: Bogdan Argeș Vintilă. Acesta din urmă a efectuat testul pentru Covid-19 și va ajunge în Serbia după aflarea rezultatului.

Bogdan Vintilă fost demis de Gigi Becali în luna iulie, chiar înainte de finala Cupei României, și a fost trimis la echipa a doua. Însă, din cauza situației de criză, el ar putea să își facă revenirea la echipa mare și să fie antrenor principal în meciul din Europa League.

Meciul Backa Topola – FCSB are loc joi, 17 septembrie, cu începere de la ora 22:00, și va putea fi vizionat în România în exclusivitate pe canalul Look Plus. De asemeni, îl veți putea urmări în format LIVE VIDEO și pe site-ul FANATIK.RO.

Atacantul Nenad Lukic, în vârstă de 28 de ani, este cel mai în formă jucător al sârbilor de la Backa Topola, înscriind nu mai puțin de șase goluri în primele șapte partide din campionatul național al Serbiei. El a înscris și în meciul cu Petrocub Hîncești din primul tur preliminar al Europa League.

Forma lui Lukic nu este doar o întâmplare, dacă ținem cont că în sezonul trecut a fost cel mai bun marcator al lui Backa Topola, pentru care a înscris 16 goluri, cel mai bun an din carieră, după ce în sezonul 2015/16, a marcat de 15 ori în liga a doua din Serbia.

