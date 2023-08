FCSB – CFR Cluj, ora 21:30 în etapa 4 din SuperLiga. Echipele de start

are loc duminică, 6 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 4-a din SuperLiga. Este capul de afiș al etapei, o partidă între două dintre cele mai îndreptățite candidate la titlu în acest sezon. Marele eveniment din jurul acestui meci este faptul că, în sfârșit, echipa patronată de Gigi Becali a obținut dreptul de a juca pe noul stadion Steaua, în Ghencea și că acest lucru va asigura o .

Unde se joacă meciul FCSB – CFR Cluj

Este indiscutabil capul de afiș al acestei etape și marele eveniment este că partida se desfășoară duminică, 6 august, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua din Ghencea, noua arenă a militarilor, cu o capacitate de peste 30.000 de locuri și vestea că, în sfârșit, se petrece această minune a făcut repede înconjurul țării. Fanii lui CSA Steaua nu au primit cu bucurie vestea și chiar au trecut la amenințări pentru cei care vor veni pe stadion fiind suporteri ai FCSB.

Evident, cel mai mulțumit este patronul FCSB, Gigi Becali, care jubilează și speră într-o asistență record la acest meci, eventual să se joace cu casa închisă. Becali spune că s-a intrat în normalitate și că acest lucru trebuia să aibă loc încă de la derby de România, cu Dinamo, din etapa a 2-a. Și pentru jucători este o veste bună, pentru că vor evolua pe un stadion superior la toate capitolele la multe arene din SuperLiga,

Cine transmite la TV partida vedetă a etapei a 4-a din SuperLiga, FCSB – CFR Cluj

Partida FCSB – CFR Cluj se joacă duminică, 6 august, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua din cartierul Ghencea în etapa a 4-a din SuperLiga. Meciul va putea fi urmărit în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, dar și pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 6 august, nu va mai fi căldura toridă din zilele precedente, o temperatură mult mai normală. de numai 28 de grade, dar va fi o zi cu mai multe reprize de ploaie cu desăercări electrice, dar foarte probabil acestea se vor produce până în jurul orelor 18. La ora partidei sunt mai puține pericole de ploaie. Arbitrul meciului este bucureșteanul Marcel Bîrsan.

Ce absențe sunt în întâlnirea FCSB – CFR Cluj

FCSB are două problerme de lot înaintea acestui meci, doi jucători accidentați în partida retur cu CSKA Sofia 1948. Este vorba de David Miculescu și de Alexandru Băluță. Pe post de fundaș dreapta va reveni tânărul Pantea iar în atac Octavian Popescu va începe pe partea dreaptă, Cpmpagno vârf și Coman pe stânga. La mijloc acel trio foarte putetnic Șut-Djokovic-Olaru.

CFR Cluj nu a trecut nici acum peste drama acelei eliminări cu un om în plus la Adana în ultimele secvențe ale partidei dar promite că de acum se va focusa pe câștigarea campionatului. Are atuuri mari, pentru că lotul este foarte bun, iar cu Tachtsiids lamijloc și cu Konoplyanka ăn atac va deveni extrem de periculoasă.

Cote la pariuri la jocul FCSB – CFR Cluj

Este clar cel mai așteptat și mai atractiv meci al etapei a 4-a din SuperLiga. Casele de pariuri cred mult în FCSB, care deși are meci teribil de greu în Conference League nu își poate permite să nu joace cu echipa cea mai bună. Prin urmare avem cota de 2,15 pentru FCSB și de 3,50 pentru CFR. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 are cotă 1,70. Gol marcat FCSB are cotă 1,35 iar gol CFR 1,55.

O mare parte dintre meciurile dircte de la București dintre cele două echipe nu au avut învingător, adică s-au terminat la egalitate, în 2022 având cel mai spectaculos egal, 3-3, cu un gol egalizator al oaspeților în ultimele secunde, reușit de Burcă. Avem și victorii ale FCSB, ultima chiar sezonul trecut, dar și ale CFR-ului.