FCSB, distrusă de un virus! Elias Charalambous, dezvăluiri din vestiar, după victoria cu Sepsi, 1-0: „Mulți jucători au fost afectați”

încă din startul meciului. Roș-albaștrii rămân astfel pe locul 1 în Superligă, la 9 puncte peste Rapid.

FCSB, distrusă de un virus! Charalambous, dezvăluiri din vestiar, după victoria cu Sepsi, 1-0: „Mulți jucători au fost afectați”

Elias Charalambous, , a fost nevoit ca la pauza meciului , din cauza răcelii de care a suferit în ultima perioadă. Luis Phelipe a intrat în locul starului roș-albastru.

„Vreau să-mi felicit jucătorii. Cu siguranță sunt mulțumit de rezultat. E un rezultat important, mai ales când nu ești în cea mai bună formă fizică. Azi nu am fost în cea mai bună formă, mai ales atunci când am avut mingea. A fost o săptămână foarte dificilă pentru noi. Am avut virus în vestiar, mulți jucători au fost afectați.

Coman a ieșit, Olaru a cerut și el schimbare la pauză, dar i-am cerut să forțeze în partea a doua. Nu e neapărat o scuză, dar trebuie să știți că jucătorii au vrut să joace. Unii au jucat 90 de minute. Chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă am avut ocazii de a marca. Am avut două ocazii clare și în repriza a doua. Repet, putem juca mult mai bine și sper să jucăm mai bine.

Am analizat Sepsi. E o echipă foarte bună. Știam că va fi un meci dificil. Partea bună e că am reușit să luăm toate cele 3 puncte. Ca să joci la echipe mari trebuie să știi să te descurci cu presiunea. Jucătorii au reușit să apere acest rezultat. Au suferit împreună, au jucat inteligent. Olaru e căpitanul echipei, se simțea foarte rău la pauză, dar a făcut un efort uriaș până la sfârșit”, a declarat Charalambous.

Darius Olaru s-a plâns de răceală!

La interviurile de la finalul meciului, Darius Olaru a părut și el răcit: „Este bine că am câștigat, deși n-am făcut un joc bun. Este adevărat că suntem mulți răciți. Cred că această răceală a fost cea mai mare problemă în această seară.

Coman este și el răcit, a fost răcit de săptămâna trecută, dar nu i-a trecut. Știu că atunci când va reveni pe teren va da totul. Compagno era un coleg și un jucător foarte bun. Cred că era un moment în care ne putea ajuta mai mult în acest sezon. Uneori se simte lipsa de atacant, chiar și în această seară. În tipul acesta de meciuri e important ca cineva să țină de minge în față”.