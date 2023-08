FCSB, fără doi titulari la derby-ul cu CFR Cluj. S-au accidentat cu CSKA 1948

Roș-albaștri se vor duela cu CFR Cluj pe 7 august, de la ora 21:30. Partida va avea loc pe Stadionul Ghencea, unde echipa lui Gigi Becali se va întoarce să joace pentru prima dată după 8 ani. Înaintea meciului de duminică, Charalambous a confirmat că FCSB va pierde doi titulari.

Titularii vicecampioanei care pierd meciul cu CFR Cluj

FCSB îi va pierde pe Alexandru Băluță și pe David Miculescu, la meciul cu CFR Cluj. La conferința care a avut loc înaintea derby-ului, antrenorul roș-albaștrilor a confirmat că cei doi mijlocași nu vor putea fi pe teren. Fotbaliștii sunt accidentați și au resimțit dureri după meciul cu CSKA 1948 Sofia.

ADVERTISEMENT

Charalambous a vorbit despre problema lui Băluță prin intermediul conferinței de presă: “Mai avem un antrenament. Sigur este că Alexandru Băluță nu va juca. Ceilalți se simt bine, cred că toți vor fi apți în afara lui Băluță”, la rândul său, Mihai Stoica a declarat situația lui Miculescu, la Orange Sport: “Miculescu sigur nu va fi în lot, a fost lovit cu CSKA 1948 Sofia”.

Care este situația roș-albaștrilor

Mihai Stoica a vorbit despre situația celor doi titulari pe care FCSB îi va pierde. Managerul roș-albaștrilor și-a dorit ca echipa să finalizeze partida cu bulgarii fără incidente. Cu toate astea, dorința lui MM Stoica nu s-a întâmplat, iar echipa lui Gigi Becali a pierdut doi jucători importanți înaintea .

ADVERTISEMENT

“Am sperat să terminăm fără accidentări, dar nu am reuşit. Stare jalnică, cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, plin de gropi. Băluţă are o problemă. Să vedem, are dureri la coaste. La Miculescu ori este o problemă musculară, ori ceva la nerv.

Băluţă, nu ştim, e posibil să iasă 2 săptămâni sau să joace încă din următorul meci. Depinde rezistenţa lui la durere! Asta este situaţia.”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

ADVERTISEMENT

Analiza lui Charalambous înaintea derby-ului

Antrenorul lui FCSB este optimist înaintea derby-ului cu CFR Cluj. și le-a dat un mesaj important roș-albaștrilor: “Avem un meci dificil, cu o echipă bună. Anul ăsta au schimbat antrenorul și stilul de joc, însă jucătorii mei sunt pregătiți și concentrați.

Venim după rezultate bune și suntem într-o formă bună. Ar fi foarte important pentru noi să câștigăm și să jucăm cu un stadion plin. Jucătorii sunt extrem de motivați și vor să joace într-o astfel de atmosferă. Băluță nu va juca sigur. Nu se simte foarte bine.

Nu trebuie să ne gândim la alte lucruri, decât la ceea ce avem noi de făcut pe teren. Asta e tot. E un derby, am urmărit toate meciurile lor din acest sezon, dar cred că avem cei mai buni jucători din campionat și contează foarte mult ceea ce vom face noi.

ADVERTISEMENT

Nu ne e frică și vreau ca jucătorii să joace fotbalul pe care îl știu. Trebuie fim 100% concentrați și nu vreau să ne gândim la ceea ce urmează în viitor. Nu vreau să fac greșeala asta.”

Charalambous la conferința de presă înaintea meciului cu CFR Cluj