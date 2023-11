FCSB îl transferă pe Bahassa de la FC U Craiova? „Orice este de vânzare, dar nu înaintea meciului” Ce sumă au fixat oltenii

Marcel Pușcaș a intervenit telefonic . Președintele lui FC U Craiova a vorbit despre posibilul transfer al lui Yassine Bahassa la FCSB.

Ajunge Bahassa la FC U Craiova 1948? Răspuns ferm al lui Marcel Pușcaș

Yassine Bahassa joacă din vara lui 2022 la FC U Craiova, atunci când a semnat din postura de fotbalist liber de contract după despărțirea de Quevilly Rouen. Francezul face senzație în SuperLiga și

Cele două echipe se întâlnesc în meci direct în prima etapă din returul sezonului regulat, duminică, 12 noiembrie, de la ora 21:00, pe Național Arena. Din acest motiv, Marcel Pușcaș s-a arătat deranjat de interesul lui Gigi Becali.

„În acest moment nu e nicio șansă. P-astea gen Bahassa le făcea Romică Pașcu când m-au dat afară de la grădiniță. Vrem să îl luăm pe Costel Solomon, pe Balaci.

Nu spune nimeni să nu îl iei, că e fotbalist, dar fă-o în vară. Orice e de vânzare. Ia-l pe Bahassa, dar nu spune înaintea meciului. Spune acum trei săptămâni, peste alte trei săptămâni.

Dar nu va pleca Bahassa. Mai are contract până în vară și i se va prelungi contractul. Să îl ia pe Bauza, pe Gurău. De Chițu nu are nevoie că vrea un Chițu de două ori mai mare, Chițu XXL. Dar golurile alea nu le dă Chițu că are doi metri. Înălțimea nu e la fel de importantă precum mintea”, a declarat Marcel Pușcaș, exclusiv la FANATIK SUPERLIGA.

Conform transfermarkt.com, Yassine Bahassa este cotat la 700.000 de euro. „(n.r. – Care e prețul lui Bahassa?) Prețul e cât ți se dă și cât se acceptă, ăla e prețul. Nu am văzut transfermarkt identic în realitate cu cel scriptic. Unul valorează 40.000.000 și se dau 2.000.000.

Cine a stabilit că face Bahassa 700.000 de euro? Care sunt specialiștii? Cine e acolo? Ionuț Chirilă? Și eu mă pot băga. Transfermarkt e de cacao!”, a adăugat președintele lui FC U Craiova 1948.

Într-un an și jumătate de când se află în România, Yassine Bahassa a îmbrăcat de 57 de ori tricoul alb-albastru al lui FC U Craiova 1948, perioadă în care a reușit 6 goluri și a oferit 10 pase decisive.

