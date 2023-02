FCSB joacă în filmul „Cum să ne auto-distrugem în extra-time”: „Sunt două chestii aici: prima ține de banca tehnică. Nu au varianta B”. Video exclusiv

FCSB a pierdut două puncte prețioase în lupta la titlu, în fața rivalei Universitatea Craiova. , într-o partidă în care oltenii au reușit egalarea pe final. A fost o partidă care a semănat foarte mult cu un alt coșmar recent al trupei lui Pintilii, partida cu Farul. Doar că Universitatea nu a avut forța de a marca și golul victoriei în prelungiri.

Andrei Vochin știe care sunt motivele pentru care FCSB se chinuie pe final de meci: “Echipei îi este frică de victorie”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Andrei Vochin a analizat ultimele drame trăite de FCSB. Și a amintit că vicecampioana era foarte aproape să piardă puncte pe final și în partida de la Voluntari. Cunoscutul jurnalist, consilier al lui Răzvan Burleanu la FRF, a subliniat de unde apar problemele pentru oamenii lui Pintilii.

“E treaba lui Pintilii dacă are sau nu are autoritate. A fost al treilea meci la rând în care FCSB are probleme în final de partidă. Parcă evoluează cu toții într-un fim “Cum să ne auto-distrugem în extra-time”. Inclusiv la meciul de la Voluntari, Rață are o ocazie de a egala după 2-0 pentru FCSB, în minutele de prelungiri, după o fază fixă.

Problema ar părea fizică la prima vedere, dar din punctul meu de vedere este generată de două aspecte. Unul de modul în care banca nu ajută prima echipă și doi de partea mentală. Am senzația că echipei îi e frică de victorie, pur și simplu. Ajung la un moment când, deși ar trebui să aibă lucrurile sub control, nu reușesc să termine meciul în picioare”, a explicat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Andrei Vochin, încântat de pressingul avansat pe care îl face FCSB în SuperLiga. Dar remarcă probleme când echipa nu mai poate ține ritmul: “Nu au varianta B”

Andrei Vochin a remarcat modul în care FCSB a început partida, cu pressing avansat, dar a remarcat o problemă pe care echipa o are când ar trebui să treacă la un plan B. Care, în fapt, nu există. În plus, : “FCSB a făcut foarte bine ce a făcut în prima repriză prin acel pressing agresiv. O calitate în a recupera mingea pe care jucătorii de la FCSB o au.

Și pun o presiune extraordinară pe orice adversar din campionatul intern. De altfel, așa au și reușit să deschidă scorul. A fost și greșeala lui Mateiu. Doar că nu o fac tot timpul, nu știu cum să dozeze asta. Iar în momentul în care nu mai pot face această presiune pe adversar, nu au varianta B.

Ar însemna ca în momentul în care conduci să ai capacitatea să ții posesia. A fost superioară pentru Universitatea Craiova, ai zice OK că a fost 1-0. Dar o posesie așa de mare nu e normală contra unei echipe care își dorește titlul. Schimbările au părut foarte bune la Universitatea Craiova și slabe la FCSB”, a fost concluzia lui Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Care a fost problema la schimbările pe care le-a făcut FCSB în partida cu Universitatea Craiova: “Au renunțat prea ușor la acel plus de fantezie”

Influencerul Robert Niță a remarcat și el o problemă la schimbările FCSB. Care pe final a rămas fără jucători de fantezie pe teren. Pe de altă parte, a găsit ceva explicații logice pentru înlocuirea lui Tavi Popescu, în minutul 64, cu Răzvan Oaidă. “Tavi Popescu a jucat palid. La 1-0 și ținând cont că a jucat mai bine Coman, Cordea în partea cealaltă.

S-au gândit să conserve un pic rezultatul și să întărească centrul terenului. Problema este că ai doar jucători care cară pianul la un moment dat în teren. Au renunțat prea ușor la acel plus de fantezie”, a fost și opinia lui Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

