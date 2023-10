FCSB, privată de un penalty în remiza cu FC Voluntari? Porumboiu dă verdictul: „Mingea s-a dus direct în mână”

. În duelul de pe Arena Națională “roș-albaștrii” au dominat în rândul ocaziilor și a posesiei, însă fără niciun folos, mingea nu a reușit să intre în poartă. În meciul celor două formații a existat un moment controversat. S-a discutat despre un penalty neacordat în repriza secundă.

FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Voluntari

În remiza albă dintre FCSB și FC Voluntari a existat un moment controversat. La , Nicolae Dică și Basarab Panduru au analizat un potențial penalty neacordat în repriza secundă. Ovidiu Popescu a primit mingea în interiorul careului, a șutat foarte bine cu stângul, dar pare că balonul i-a atins mâna lui Cristian Paz și că ar fi penalty. Cei doi analiști TV au discutat despre faza controversată, însă au avut păreri împărțite.

ADVERTISEMENT

“Cred că se putea da penalty. Trebuia chemat la VAR, poate nu dădea penalty, dar trebuia chemat acolo. Noi nu ştim sigur dacă a fost penalty, dar trebuia să-l cheme pe central la VAR”, a spus Nicolae Dică.

“Este o fază complicată, e clar că îi dă în mână, mingea nu se ducea pe poartă. Mi se pare că mână e într-o poziţie firească, nu ştiu dacă poţi da penalty la o asemenea fază”, a explicat Basarab Panduru.

ADVERTISEMENT

Florin Răducioiu: “A fost 11 metri clar”

După meciul din etapa 13 a SuperLigii, Florin Răducioiu este de părere că a fost penalty la faza șutului dat de Ovidiu Popescu. Potrivit , fostul atacant a fost vehement în declarația sa: “Este 11 metri clar, mingea se ducea în poartă. Nu pot să cred că nu s-a dat 11 metri cu toate aceste tehnologii. Uitaţi-vă unde are mâna, ce naiba? 11 metri clar, este o ruşine!”

Elias Charalambous: “Mi s-a spus că am avut şi un penalty”

La finalul partidei cu FC Voluntari, antrenorul celor de la FCSB a vorbit despre remiza de pe Arena Națională. . La final, tehnicianul cipriot a vorbit și despre momentul controversat.

ADVERTISEMENT

“Pentru noi nu este un rezultat bun. Voiam să câştigăm, dar din păcate nu am reuşit. Nu am făcut lucrurile aşa cum trebuie. Nu am evoluat în cel mai bun mod. Avem multe de îmbunătăţit. Nu mi-a plăcut că am făcut multe greşeli simple, cu mingea. Am avut o zi proastă, dar chiar şi aşa puteam marca în ultimele minute. Din păcate, nu am înscris.

Am avut bara lui Băluţă, câteodată mingea nu intră. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Este devreme să vorbim despre accidentarea lui Coman. O să îl vadă mâine doctorii. Nu am jucat prea bine şi a trebuit să facem schimbări la pauză. Nu am fost în formă ca echipă. Nu există un singur vinovat. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul.

ADVERTISEMENT

Toate meciurile sunt foarte dificile. Dacă nu suntem în cea mai bună formă a noastră, o să avem probleme cu Petrolul. Sper să fim mai buni în următorul meci, avem nevoie de cele trei puncte.

Este fotbal. Nu putem fi la cel mai înalt nivel, trebuie să găsim soluţii pentru problemele noastre. Este un meci prost pentru noi, dar puteam înscrie. Mi s-a spus că am avut şi un penalty. Avem specialişti care să spună”, a declarat Elias Charalambous.