Dorin Rotariu, promisiune pentru fani după FCSB – FC Voluntari 0-0: „Voi răspunde pe teren”

FCSB a remizat pe Arena Națională, . Deși a rămas pe primul loc, vicecampioana României nu a putut profita de pașii greșiți făcuți de Rapid și Universitatea Craiova pentru a se distanța în fruntea clasamentului. Băluță a lovit bara în ultimul minut de prelungiri.

Dorin Rotariu, după FCSB – FC Voluntari 0-0: „Câteodată indiferent ce faci nu câștigi sau nu dai gol”

Dorin Rotariu a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Fostul fotbalist al lui Dinamo a fost . Jucătorul de 28 de ani a ieșit în evidență prin pasa de gol oferită lui Andrea Compagno în prima repriză de pe Arena Națională.

„Trebuia să câștigăm. Am avut ocazii mari în ambele reprize. Nu a vrut să intre. Câteodată sunt meciuri în care indiferent ce faci nu câștigi sau nu dai gol.

A fost bine. Am vrut să fac mai multe, să ajut echipa să câștige, dar n-am reușit. Eu m-am pregătit, mi-am făcut antrenamentele 100%. Când voi avea șansa de a juca voi fi pregătit. De-asta am venit, să joc și să-mi fac datoria.

Erau șanse mai puține să joc din prima. Am avut șansa și îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Indiferent cât joc eu o să-mi fac datoria cât pot. Nu știu dacă e examen pentru că am experiență. Am jucat în multe campionate, în alte țări. Pentru mine fiecare meci este examen. Îmi doresc să câștig fiecare meci.

„Am fost primit super. Îmi place să răspund pe teren”

Nu am vrut să aștept prea mult. Am așteptat o bună perioadă de timp în care am fost liber de contract. Nu am vrut să pierd prea multe. Am decis să vin la un club cu tradiție și să lupt la titlu.

Nu am refuzat, pentru că am avut discuții în fiecare perioadă de transfer. Asta a fost alegerea mea. N-am primit de bine (n.r. mesaje de la dinamoviști). Am fost primit super (n.r. la FCSB). Sunt fericit. Mă bucur că am fost primit cu atâta fericire. Mie îmi place să răspund pe teren. Depinde și de evoluțiile mele.

Cât mai repede sper (n.r. revine echipa națională). Eu îmi voi face datoria la antrenamente. Dacă mi se va da șansa cu siguranță”, a declarat Dorin Rotariu.