Feciorul lui Emily Burghelea face un an! Ce spune vedeta PRO TV despre al treilea bebe: „Mi s-a făcut pielea de găină”

Emily Burghelea ține la tradiție mai ales când vine vorba despre copiii săi. La un an de când l-a adus pe lume pe Damian (n. red.: 20 ianuarie 2023), puiul ei, blondina îi taie moțul!

Băiatul lui Emily Burghelea împlinește un an

Acest obicei este respectat în special în zona de sud a României și se spune că după un anișor, viitorul copilului poate fi prezis, în funcție de obiectul pe care îl alege din mai multe variante pe care le are în față. Emily Burghelea ne-a vorbit despre petrecerea de un an a fiului ei, care a adus bucurie nu doar părinților, ci și surioarei sale, Amedea, care l-a primit cu brațele deschise.

În exclusivitate pentru FANATIK, ne-a spus și dacă după experiența a două nașteri crede că ar putea veni și o a treia. ne-a zis că totul depinde de ce vrea Cel de sus, dar ar fi încântată să aibă mai mulți copii. Deocamdată, toată atenția o au cei doi prichindei.

„Sunt singurele momente în care ne distrăm, pentru că noi nu ieșim în oraș foarte des”

Salut, Emily! Văd că iar e forfotă mare pe la voi prin familie. Pregătiți moțul lui Damian. Sunteți gata cu pregătirile? Pe cine ai invitat la aniversarea băiețelului?

Emily Burghelea: – Ne-am invitat apropiații, ne-am invitat familia, prietenii. E o petrecere pe care o facem din tot sufletul pentru Damian, prima lui aniversare. O să-i tăiem moțul, o să aleagă de pe tăviță. Ținem cont de absolut toate tradițiile și am pus totul la cale până la cel mai mic detaliu, pentru că data trecută la botez nu ne-am organizat din timp și am făcut totul pe repede înainte. De data asta, ne-am apucat de treabă din timp și cred că este cea mai bine organizată petrecere pe care am organizat-o vreodată.

Nici măcar la nuntă nu m-am organizat atât de bine. Pot spune că am deja experiență că am făcut nuntă, am făcut botez, petrecere de cununie, petrecere de logodnă, am făcut petrecerea de moț a Amedeei. Devin expertă la astfel de evenimente și îmi place foarte tare să organizez petreceri de genul ăsta. Sunt singurele momente în care chiar ne distrăm, pentru că noi nu ieșim în oraș foarte des, nu mergem la club. Nu petrecem decât așa și ne dorim ca astfel de evenimente să fie memorabile, cât se poate de complexe.

„Damian seamănă leit cu Andrei”

Fiul tău începe să crească și cred că deja începeți să vă dați seama tu și soțul tău cam cu cine seamănă. Trage spre tată sau spre tine?

– Damian seamănă leit cu Andrei (n. red.: soțul ei) la comportament, la caracter, e extrem de calm, de liniștit. E extrem de iubăreț. E foarte diferit de Amedea, pentru că Amedea este o bombă de energie, e pe acțiune, pe mișcare, pe veselie. El e zâmbăreț, dar are șarmul lui care vine tocmai din calmitatea asta pe care o are de la tatăl lui.

unu la unu. Din punct de vedere fizic las la latitudinea ta să îmi zici cu cine seamănă (n. red.: râde). Mi se spune că încă nu seamănă foarte mult cu mine, dar eu încă sper. Oricum, pe Damian îl văd ca pe un zeu, cum și Amedea este zeița mea. Sunt icoanele mele, tot ce mi-aș fi putut dori vreodată.

Ce zice Emily Burghelea despre al treilea bebe: „Dacă Dumnezeu crede că suntem vrednici să avem mai mulți copii, cu siguranță vom avea”

Cum se înțelege Damian cu sora lui, Amedea?

Emily Burghelea: – Frățiorii au început să se înțeleagă foarte bine. Amedea a avut un moment de gelozie la început, însă a trecut repede peste el. Acum, primul lucru pe care îl face când ajunge de la grădiniță este să întrebe de bebe. Damian, oriunde e în casă, dacă aude că s-a deschis ușa și o aude pe Amedea imediat fuge la ea și sunt de nedespărțit. Diferența dintre ei fiind foarte mică, mi se pare că parcă sunt gemeni.

Damian o idolatrizează pe Amedea și învață de la ea foarte multe chestii. Are în ea un model în casă. Damian a început să meargă foarte devreme, vorbește, deja spune chestii, mama, tata, îți explică lucruri, ce vrea, ce-și dorește. E foarte dezvoltat din punctul ăsta de vedere. Relația dintre ei este superbă, chiar e o relație absolut incredibilă.

Ai văzut că Laura Cosoi așteaptă cel de-al patrulea bebe. Te-ai gândit să îi calci și tu pe urme?

– Am văzut că Laura a ajuns deja la al patrulea bebe. Am felicitat-o în mediul online și mi se pare ceva absolut fabulos. Am văzut poza postată și mi s-a părut extrem de emoționantă cu cei trei copilași pe plajă și un bebe în burtică. Mi s-a făcut pielea de găină. Ce poate să fie mai frumos? Eu sunt de-abia la început, ca să zic așa, am toată viața înainte! Cine știe? Cum o vrea Dumnezeu. Este exact voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu crede că suntem vrednici să avem mai mulți copii, cu siguranță vom avea.