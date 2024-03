Feminista Erika Isac, atacată chiar de femei! Dezvăluiri năucitoare despre cum ar fi furat iubitul alteia

Erika Isac este una dintre cele mai ascultate artiste din România la momentul actual. A rupt topurile cu ultimele sale piese și toate femeile o iubesc. Sau aproape toate… Căci după succesul colosal al piesei, fosta iubită a lui Adi Istrate a ieșit în față și a făcut dezvăluiri năucitoare. O parte din fani sunt acum dezamăgiți.

Erika Isac, acuzată că a intervenit în relația lui Adi Istrate cu fosta iubită

Erika Isac este pe val la momentul actual. apoi În ambele, glorifică femeia, sare în apărarea ei și își exprimă, de fapt, admirația și susținerea pentru semenele sale.

Așa se face că tânăra de doar 24 de ani a devenit un idol al femeilor, iar melodiile sale au fost transformate în imn. De câteva zile, însă, în mediul online a izbucnit un scandal, semn că succesul vine la pachet și cu multe probleme.

Popularitatea din ultima vreme i-a adus un nou val de fani și, dorind să știe mai multe despre artista preferată, scot de la naftalină apariții mai vechi. Asta s-a întâmplat și cu o bucată din podacstul Roxanei Vancea, unde Erika Isac a fost invitată anul trecut.

Atunci, vedeta a dezvăluit că la momentul în care ea l-a cunoscut pe Adi Istrate – de care între timp s-a și despărțit – și și-au început relația, el avea deja o iubită. La acea vreme, amândoi participau la One True Singer.

Ce i-a supărat pe fani

Din imaginile viralizate pe internet, publicul a fost cel mai tare deranjat de atitudinea avută de cântăreața. Erika Isac a menționat că „asta e viața” și asta le-a dezamăgit pe unele dintre femeile care o susțineau.

„Eu am mai auzit niște puncte de vedere. Oamenii ar trebui să înțeleagă că this is life, literalmente. Și ca toată lumea trece printr-o experiență de genul. Fie că în experiența de genul ești Erika sau ești Adi sau că ești fata de acasă, e inevitabil. Efectiv, asta e viața. Se întâmplă lucruri nașpa pentru a treia persoană sau pentru prima sau pentru a doua…

În mod evident, nu este cel mai corect lucru. Dar nici nu a fost ceva ce puteam să controlăm. Când simți o chimie și vezi ceva. Suntem de un an împreună, nu e ca și cum a fost ceva trecător. Vreo aventură și gata, s-a dus dorința trupească și toată lumea acasa!

Noi stăm împreună, facem un an pe 1 septembrie și a fost o chestia la care nu poți să întorci capul. E chimie. E o chestie naturală care te atrage. Dar, repet, nu este cel mai corect lucru care s-a întâmplat față de a treia persoană”, a declarat Erika Isac

Fosta iubită a lui Adi Istrate și-a făcut curaj să vorbească. Ce spune despre Erika Isac

În mod neașteptat, chiar „fata de acasă” a reacționat. Adriana, fosta iubită a lui Erika Isac a luat cuvântul tot în mediul online și a explicat cum a fost pentru ea această perioadă și când a aflat, de fapt, că a fost înșelată.

„Mi se pare ireal cum un subiect peste care am încercat și într-un final am reușit să trec, a fost deschis după atâta timp, la momentul respectiv după un an de zile, acum se fac doi și… Nu știam de el până acum. Dar bineînțeles, cum ați aflat voi am aflat și eu.

Și mi se pare, repet, ireal cum a fost deschis nu de mine sau de el, ci de a treia persoană… Mă rog, întâia, a doua, fiecare cum se simte până la urmă. Este o poveste mult prea lungă și nu prea drăguță.

În primul rând, am văzut că este menționat în acest podcast că pe 1 septembrie ei ar fi făcut un an de zile. Menționez și eu, la rândul meu, că el a ieșit din emisiune în octombrie, dacă nu mă înșel, după care am venit împreună la Pitești și noi eram încă împreună. Prin asta, eu înțeleg că am avut ceva toți trei, împreună, timp de o lună de zile, involuntar din partea mea”, a spus Adriana, după ce a auzit declarațiile făcute de Erika Isac.

„Eram sunată de fiecare dată”

Adriana a mărturisit că Adi Istrate nu avea acces la telefon în timpul săptămânii, pe parcursul filmărilor. Însă, atunci când îl primea, ea era sunată, iar artistul îi făcea chiar și declarații de dragoste.

Tânăra nu a bănuit nimic, deși, pe atunci încă iubitul său, i-a dat de înțeles că emisiunea la care participă este ușor regizată. „Eu eram sunată de fiecare dată când el își primea telefonul. Îmi spunea că mă iubește.

Am fost sunată până în ultimul moment când am ieșit din emisiune. Nu mi s-a atras atenția asupra faptului că s-ar fi întâmplat ceva care m-ar fi inclus și pe mine acolo.

Într-adevăr, mi-a spus el, încerca să-mi inducă mie că ar fi fost regizată emisiunea și că este pus să interacționeze mai mult sau mai puțin cu ea”, a adăugat Adriana despre situația dintre Erika Isac și Adi Istrate.

Adi Istrate, cu Erika Isac, dar și cu iubita oficială: „Motivul despărțirii a fost că eu trebuia să mă întorc în Anglia să-mi încep masterul”

Adriana a menționat că ea și Adi Istrate s-au văzut imediat ce el a ieșit din emisiune și apoi au mers împreună la ea acasă, acolo unde a discutat cu părinții ei, fără se o menționeze pe Erika Isac.

Ulterior, atunci când difuzarea emisiunii era aproape, artistul s-a despărțit de iubita lui, pe motiv că nu vrea să o mai țină pe loc. „A povestit cu ai mei mult, el fiind foarte apropiat de ai mei, pe atunci. Vă dați seama, după cinci ani de zile, că s-a creat o relație destul de strânsă între ei și am stat, am râs. La o zi- două după asta, ne-am și despărțit. Până în momentul de față, nu s-a adus vorba despre această a treia persoană.

Motivul despărțirii a fost că eu trebuia să mă întorc în Anglia să-mi încep masterul. Noi am stat împreună în Londra un an de zile înainte de One True Singer.

Și motivul a fost că eu plec, el o să aibă treabă aici, n-o să mai poată să se întoarcă și să nu mă țină pe mine din drum. S-a gândit la mine, corect?”, a completat Adriana.

Nu o învinuiește pe Erika Isac

Totuși, tânăra nu o acuză pe Erika Isac sau nu consideră că cea mai mare parte din vină îi revine artistei, Totuși, nu a putut să nu recunoască că timp de mai bine de un an a suferit, văzând public cum a început, dar și cum a evoluat relația ei cu Erika Isac.

„Nu arunc vina pe Erika. Ea nu avea responsabilitate față de mine. Mai ales că, știți cum se întâmplă, dacă o femeie își dorește ceva foarte mult, nu se lasă până nu are acel ceva. Eu am aflat ce s-a întâmplat abia când a început să fie difuzată emisiunea.

Deci vă dați seama cam cât de greu mi-a fost să trec peste tot ce s-a întâmplat, având în vedere că după șase luni de zile abia începeam să aflu despre ce e vorba. Și am tot aflat detalii până în ultimul moment după un an de zile. Toată relația lor a fost publică și, inevitabil, eu a trebuit să stau să privesc, cumva”, a afirmat Adriana.

„Aparențele înșală”

Fosta iubită a lui Adi Istrate a susținut că dedesubturile poveștii sunt mult mai multe și mai dureroase și că, poate, într-o zi va avea curajul să vorbească mai mult. „Sunt detalii. Multe detalii… Și urâte. Ce vreau să spun, eu mereu am apreciat și apreciez talentul în orice formă. Dar unii oameni, pur și simplu, nu merită.

(…) Să aveți mare grijă, că aparențele înșală. Din exemplul meu, observați după cinci ani de zile nu am reușit să cunosc o persoană. A fost un șoc extraordinar. Dar la ce să ne așteptăm când este vorba despre un băiat de 20 de ani”, a declarat Adriana în mediul online.

Ulterior, tânăra a mai revenit cu un mesaj și i-a rugat pe cei și cele care empatizează cu suferința sa să nu o pună la zid pe Erika Isac și să nu-și verse frustrarea pe ea, pentru că nu acesta a fost scopul său, de fapt.

„Am zis că este momentul să întorc minciunile care se aud public. Chiar vreau să spun că nu încerc să trag în jos pe nimeni. Eu cred că vina este de partea lui Adi. Adi avea o responsabilitate față de mine. Erika nu avea absolut nicio responsabilitate.

Într-adevăr, nu pot să zic că nu ea ea vinovată deloc și că a fost îngeraș. Într-adevăr, nu a fost frumos. Sunt anumite detalii care arată că are și ea o mică parte din vină, dar nu se compară cu procentul domnului. Înțeleg că e frustrarea mare. Înțeleg, am fost și eu acolo. Dar m-am abținut și niciodată nu am spus nimic de rău de absolut nimeni”, a încheiat Adriana.

Părinții nu-și lasă copiii să o asculte pe Erika Isac

Totodată, recent, a avut loc o altă situație neplăcută pentru Erika Isac. O mămică a povestit că nu i-a permis fiicei sale să meargă la un bal al bobocilor unde urma să cânte artista, pe motiv că aceasta are un limbaj prea vulgar în piesele sale.

„Recent fiica mea mi-a cerut bani pentru a merge la Balul Bobocilor unui colegiu din oraș. Crezând că e un eveniment de bun-simț, organizat de o școală până la urmă, mi-am oferit acordul. După câteva zile, o colegă de la munca mi-a povestit că fiica ei i-a cerut de asemenea bani pentru același eveniment. Însă aceasta nu a lăsat-o.

A constatat că ‘artista’ invitată nu se potrivea întocmai cu un eveniment extra-școlar din pricina cuvintelor obscene prezente în piesele sale. Vă întreb la rândul meu, vi se pare normală/adecvată prezența unui astfel de artist la un eveniment (extra-)școlar ce are în centru copii de clasa a 9-a, de 15 ani? Îmi cer scuze dacă deranjez cu postarea”, este mesajul transmis de femeie pe Facebook.