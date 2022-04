Fetiță sau băiețel? Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au dezvăluit sexul bebelușului în ziua de Paște

Vladmir Drăghia și-a surprins admiratorii chiar în ziua de Paște. Vedeta și soția lui au dezvăluit în mediul online sexul celui de-al doilea copil al lor.

Vladimir Drăghia și soția lui au dezvăluit sexul celui de-al doilea bebeluș. În câteva luni, vor deveni din nou părinții unei fetițe

După ce la începutul lunii aprilie , Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au ales o zi specială pentru a dezvălui sexul bebelușului.

Astfel, în ziua de Paște, aceștia au publicat în mediul online o fotografie în care apare toată familia și au spus că vor avea încă o fetiță.

În timp ce o ține pe micuța Zora pe umeri și cățelul în brațe, Vladimir Drăghia își strânge soția în brațe. La rândul ei, Alice Cavaleru zâmbește larg și radiază de fericire în timp ce în mână are o ecografie.

„Este o fetiță! Zora o să aibă o soră, eu o să fiu mama a două fetițe, iar Vladimir va trebui să se obișnuiască cu energia feminină dominantă din casă.

Ne bucurăm să împărtășim cu voi această mare bucurie în zi de sărbătoare. Paște fericit vă dorim!”, a scris Alice Cavaleru în dreptul fotografiei de familie.

Vladimir Drăghia își dorea să fie tată de băiat

, încă de când a aflat că Alice este gravidă pentru a doua oară, Vladimir Drăghia și-a dorit să aibă un băiat. După ce a văzut o ecografie, el și-a dat cu părerea despre acest aspect. Totuși, cea care a câștigat a fost Zora, care a spus de la bun început că își dorește o surioară.

Cu ce probleme se confruntă Alice Cavaleru în sarcină

Alice Cavaleru a dezvăluit că în perioada sarcinii, cu toate că până acum erau preferatele sale. De asemenea, soția lui Alice Drăghia s-a confruntat încă de la început cu grețuri matinale.

„Deși aveam senzația că știu deja ce mă așteaptă, am aflat că dacă în prima sarcină a fost ușor, nu înseamnă că o să te simți la fel de bine și la a doua.

Mi-a fost greață zi și noapte TOT trimestrul 1. Eram în Thailanda, în vacanță, când am aflat de sarcină. La trei zile s-a instalat greața și starea de rău. Am mâncat non-stop. Doar așa îmi trecea senzația de greață.

Dacă până să aflu de sarcină, am mâncat thailandez și indian chiar și la micul dejun, după ce au început grețurile, abia am reușit să-mi găsesc mâncare cât mai curată, fără gusturi sau mirosuri intense. Am mâncat de foarte multe ori din meniul pentru copii”, a dezvăluit Alice Cavaleru.