Fiica lui Teo Trandafir, arătată cu degetul pentru că e adoptată. Confesiunea făcută de prezentatoare, în direct

Într-o discuție despre bullying purtată cu Ani Crețu și Carmen Tănase în emisiunea ei, Teo Trandafir s-a scăpat la un moment dat și a spus că și fiica ei a avut de suferit din cauza acestui fenomen.

Actrița Ani Crețu a compus o piesă de teatru pe care oamenii o pot vedea la „Ion Creangă”, în București, în care tratează tema bullying-ului în școli.

Dintr-o vorbă în alta, Teo Trandafir a simțit nevoia să mărturisească faptul că și fiica ei a fost la un moment dat victima acestui fenomen, dar a știut cum s-o sfătuiască să îi facă față.

Teo Trandafir a spus că Maia a fost luată la ochi pentru că e adoptată

În timp ce spunea în emisiune că pe vremea adolescenței sale nu s-a lovit de astfel de probleme, Ani Crețu vorbea cu înverșunare despre acest subiect.

În România (și nu doar la noi), copiii sunt supuși unor discriminări de tot felul și unor torturi psihologice greu de înțeles în școli, Cei care practictă bullying-ul atacă rasa, etnia, condiția socială ori condiția fizică a unui individ, lucru de neacceptat și de netolerat, așa cum Ani Crețu vrea să semnaleze în creațiile sale artistice.

Teo Trandafir a achesat la ideea combaterii acestui fenomen, subliniind că părinții au un rol fundamental să-i înveșe pe copii să fie puternici în fața răutăților.

Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit că Maia, fiica ei, a avut parte de multe comentarii malițioase la școală pentru simplul fapt că este adoptată.

„A venit de la școală și mi-a zis: nu te juca cu Maia, că e adoptată. I-am zis, tu ești altfel de copil încât să treci peste asta”, a povestit Teo Trandafir la

„Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia”

Prezentatoarea Teo Show a declarat într-un interviu recent pentru Viva! că ea nu a avut niciodată în plan să aibă un copil. Atunci când Maia i-a apărut în fața ochilor, lucrurile s-au schimbat complet.

„Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. «La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.» Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer”, a spus Teo pentru