Fiica Majdei Aboulumosha a împlinit 11 ani! Ce o sperie pe vedeta Vorbește lumea: „Asta mă așteaptă?”

Fiica Majdei Aboulumosha a făcut 11 ani duminică, 7 aprilie 2024, iar vedeta de la Vorbește lumea ne-a spus cum se înțelege cu Jacqueline, dat fiind că se apropia de vârsta adolescenței.

Vedeta PRO TV a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că și anul ăsta a pus la cale o petrecere pentru Jacqueline, deja o tradiție de familie. Majda ne-a mai povestit și cum îi place să își petreacă timpul cu fata ei, dar și cu ce gânduri se îndreaptă spre momentul în care Jacqueline va deveni adolescentă.

„Are 11 ani, de fiecare dată i-am pregătit o petrecere. Chiar m-a întrebat: `Mami, a fost vreodată să nu fi avut parte de ceva de ziua mea de naștere?`.

Și i-am zis nu, n-a existat niciun an. E un moment unic, frumos, care ne reamintește cum trec anii și tot timpul în favoarea noastră”, a declarat Majda Aboulumosha pentru FANATIK, cu puțin timp înainte să îi țină ziua fetei sale.

Întrebată dacă o încearcă vreo spaimă, ca mamă, faptul că fiica ei va deveni în curând o adolescentă, știut fiind faptul că tinerii încep să fie mai dificili, mai libertini, să se desprindă cumva de cuib, Majda a dat un răspuns sincer. Deocamdată, relația cu fata ei este una armonioasă, însă a auzit plângeri, chiar și de la vedete, cum că odraslele lor s-au schimbat destul de mult.

„Aoleo, asta mă așteaptă?”

„Lucrurile astea (n. red.: se referă la trecerea anilor și timpul petrecut cu Jacqueline) te fac să te gândești mai bine la cine ești, cum ești, și asta sper să rămână, să fiu o mamă bună în ochii ei. Vreau să fiu o mamă bună în ochii copilului meu, nu în ochii altora, pentru că, prin ochii ei, eu mă văd o eroină, căci ea mă face să mă simt așa.

Eu am o relație foarte frumoasă cu ea. Să știi că vorbesc cu mămici, nu avem vreun grup neapărat, dar când ne întâlnim inclusiv cu persoane publice la evenimente și aud: `Uite că fiica mea are 16 ani, e încăpățânată, nu mai vrea să stea, uite așa, uite așa…`.

Și zic, aoleo, asta mă așteaptă? Că momentan suntem într-o relație super-strânsă și simt că are nevoie în continuare de mine și tind să cred că un copil are nevoie de părinții lui toată viața, doar că există o etapă când ești adolescent când simți nevoia să fii mai libertin, să demonstrezi tu.

Cred că e necesar să fie trăită, dar cu susținerea părintelui. Părintele tot timpul trebuie să fie în umbră și să observe. Eu nu simt deocamdată că fiica mea nu ar mai avea nevoie de mine sau că e cazul să o las în pace. Nu, nu, nu!”, a completat Majda, pentru FANATIK.

Fiica Majdei Aboulumosha gătește mai rar cu mama ei. Ce o pasionează pe Jacqueline: „Are trei medalii”

Fiica Majdei Aboulumosha are mai multe pasiuni, lăudându-se cu trei medalii obținute la dans. A făcut și tenis și îi place să mai gătească, din când în când. Actrița a dezvăluit, pentru FANATIK, că îi ajunge cât gătește la Vorbește lumea și că acasă nu țină ca asta să fie activitatea primordială pe care s-o facă alături de Jacqueline.

În orice caz, dacă Jacuqeline are chef de gătit, mama ei se mobilizează imediat. „Mai și gătim, dar toată lumea se așteaptă că, având în vedere că gătesc mult în emisiune, să gătesc și cu copilul acasă. O mai implic și pe ea când are chef. La mine nu este o activitate absolut necesară în privința ei. Dacă îi place, evident că o ajut și încercăm tot felul de rețete.

Oricum, îi place să fie activă. Merge la dansuri, are deja trei medalii, face dans acrobatic. Are o mobilitate foarte mare și e mulțumită. Profesorul i-a spus că poate participa la concursuri și eu o susțin. Ea a făcut și tenis, iar eu o susțin. I-am zis că o susțin indiferent ce vrea să facă. Știi cum e? Poți să termini o facultate și să ajungi să faci cu totul altceva”, ne-a mai relatat Majda.

Majda, mereu pe fugă, dar mulțumită de tot ce trăiește: „Am învățat să fac asta odată cu vârsta”

În continuare, a spus, legat de activitățile ei de zi cu zi, că după niște ani, a început să facă lucrurile care îi plac și să nu se mai streseze din orice. adoră să nu stea locului și spune că, deși e mai mereu pe fugă, se bucură de fiecare moment pe care îl trăiește.

„Nu mai apuc să stau degeaba. Sunt foarte activă, dar mie îmi place și aud tot mai des lumea că tot timpul suntem pe fugă. Suntem și în etapa în care chiar trebuie să alergăm, să muncim.

Eu trăiesc oricum fiecare moment la intensitate, indiferent ce fac, chiar dacă sunt pe fugă. Nu mai devine un stres pentru mine. Am învățat să fac asta cred că odată cu vârsta, să știi.

Înainte dacă mă puneai să fac lucruri, eu trebuie să fac, dar acum am învățat și să-mi dozez energia, să aleg lucrurile în care să mă simt cu adevărat implicată, care mă reprezintă. Am învățat, odată cu trecerea timpului, să aleg lucrurile care mă definesc”, ne-a mai zis Majda Aboulumosha.

Vedeta de la Vorbește lumea s-a mutat în casă nouă, anul trecut. Ce a ținut să aibă neapărat în locuința ei. E vorba de ceva moștenit de la mamă

Vedeta de la Vorbește lumea ne-a dezvăluit și ce are în noua ei casă, în care s-a mutat relativ recent. Niște fotolii moștenite de la mama ei, din perioada în care locuia în Turcia, reprezintă cele mai mari bogății, valoroase sentimental, în jurul cărora a decorat și a reconstruit totul. Până și le-a ales în funcție de fotoliile primite de la mama ei.

„Am un tapet foarte frumos, mie îmi plac tapeturile, alb negru, iubesc zebra și mi-am dorit zebra în casa mea. Am tot felul de detalii în casă, lumânări, iubesc lumânările…

De la mama am fotoliile. Sincer, mi-am reconstruit, cumva, a trebuit să schimb canapeaua, iar profilele decorative le-am făcut în funcție de fotolii, căci de 20 de ani am avut fotoliile. Erau în casa mamei mele când locuiam în Turcia. Și, pentru că le-am oprit eu, mi-am dorit să fac totul în stilul acesta. Și atunci, am schimbat toată canapeaua. Am schimbat inclusiv mobila, ca să se potrivească cu fotoliile, căci sunt de suflet”, a mai dezvăluit Majda, pentru FANATIK.