Filme românești pe HBO Max. Cinci producții pe care nu ai voie să le ratezi

Filme românești HBO Max reprezintă o căutare aparte printre cinefili. Vorbim despre una dintre cele mai urmărite platforme, atunci când vine vorba de filme. Aici se găsesc mulțimi de pelicule, multe în limba engleză. Persoanele care simt nevoia să vizioneze o producție românească, trebuie să știe că acest lucru este posibil. O pot face și prin intermediul acestui serviciu.

Filme românești HBO Max, disponibile pe platformă

Pe HBO Max există o gamă variată de filme românești, . Toate sunt pline de suspans, adrenalină, emoție, dramă, îmbinate cu comedie. Actori cunoscuți pot fi văzuți acum în noi roluri. Iată o listă de cinci pelicule în care nume din teatrul național te vor fascina.

Ce spui de lungmetrajul Câini? Acesta s-a lansat în anul 2016 și a fost nominalizat la Festivalul de la Cannes. De asemenea, a luat premiu și în cadrul Galei Gopo, în România. Acțiunea îl are în centru pe Dragoș Bucur, în personajul lui Roman. Acesta vine în satul natal, din Dobrogea, pentru a da de vânzare pământul moștenit de la bunicul său.

De cum pune piciorul în mediul rural, Roman vede o altă lume decât cea pe care el o știa, din copilărie. Oamenii sunt total schimbați. Criticii de film au pus un semn al întrebării față de acest rol al lui Dragoș Bucur, considerându-l prea încruntat. Pe lângă el, în peliculă mai apar și Gheorghe Visu alături de Vlad Ivanov.

Filme românești HBO Max continuă cu Holy Father, regizat de Andrei Dăscălescu și lansat în anul 2020. Acesta va face o călătorie personală în Muntele Athos. Acolo își va întâlni tatăl călugărit. Bărbatul era plecat de acasă, încă de când copiii lui erau foarte mici, aveau doar 6 ani și au rămas cu mama lor.

Top 5 filme românești pe HBO Max

”Când am aflat că urmează să devin și eu tată, am căutat să înțeleg cum aș putea fi un părinte bun pentru fetița mea. Am construit filmul în jurul întâlnirii cu tatăl meu, pe care am simțit că am curajul să-l reîntâlnesc cu acest pretext, în speranța de a ne cunoaște, de a ne înțelege reciproc mai bine, de a clarifica aspecte din trecut”, a declarat Andrei Dăscălescu despre producția sa, relatează

Afacerea Est este iar o peliculă românească foarte bună. E regizată de Igor Cobileanski și lansată în 2016. Producția este, de fapt, o comedie despre doi moldoveni. Aceștia vor să adune mulți bani, ca să-și îndeplinească visurile. Atenția publicului este captivată după ce se îndrăgostesc iremediabil de două tinere.

Filme românești pe HBO Max propune și Cinema, Mon Amour. Este un documentar apărut în 2015. Așa cum îi spune numele, conține secvențe despre situația actuală a sălilor de cinema. Se scoate în evidență faptul că au fost lăsate de izbeliște sau au fost transformate în săli pentru jocuri de noroc. Victor Purice, managerul sălii Dacia Panoramic din Piatra Neamț, este protagonistul.

Film despre Revoluția din 1989, disponibil pe HBO Max

Nu trebuie să ratezi nici Videograme dintr-o Revoluție. Este un film din 1992, deci la scurt timp după căderea comunismului și în România. În el este vorba despre Revoluția din 1989 și despre poziția televiziunilor, jurnaliștilor față de