Filmul crimei din Sectorul 6, refăcut de martorul cheie. Declaraţii tulburătoare: “A aruncat cu benzină şi pe mine şi mi-a zis: fugi!”

Filmul crimei din Sectorul 6, refăcut de martorul cheie

Procurorii sunt de părere că ucigașul, nepotul femeii incendiate, și-a planificat în detaliu crima. Bărbatul de 33 de ani, Alexandru Ionuț Popa, a mers la o stație de carburant, de unde a cumpărat cinci litri de benzină. El a avut încă de la început acest plan malefic.

Ajuns în scara blocului, individul a dat nas în nas cu mătușa lui, în vârstă de 54 de ani. Au început să se certe, iar apoi a lovit-o cu picioarele în corp și în cap. A stropit-o cu benzină, iar apoi i-a dat foc femeii.

Anchetatorii spun că bărbatul a săvârșit omor prin cruzimi, având în vedere că victima, Liliana Popa, era încă în viață când a fost incendiată. „Probele au relevat că inculpatul este membru de familie al victimei (nepot de frate) și a premeditat săvârșirea faptei, procurând 5 litri de benzină de la o stație de carburant, deplasându-se apoi la imobilul în care locuia victima și acționând în modul descris mai sus.

Având în vedere că inculpatul a incendiat victima cât timp aceasta încă era în viață, procurorii au apreciat că omorul a fost săvârșit prin cruzimi”, transmite Parchetul Tribunalului București.

Declarații șocante: „Eu am vrut să-l opresc, m-am băgat să-l împing”

Două femei care se aflau în scara blocului au încercat . Însă, au fost și ele stropite cu benzină și amenințate de individ că le va da foc. Una dintre acestea este femeia care făcea curățenie în bloc. Ea a povestit cum a avut loc întreaga tragedie.

„Dimineața m-am dus să fac curat. Președinta s-a dus la cutia de scrisori și eu atunci intram și zic: să le lăsați acolo, doamna Liliana, că le iau eu cu mătura. Când a intrat nepotul, a ieșit afară și când am ajuns a strigat ea: ajutor! M-am dus, el i-a dat capace la picioare.

Când m-am dus era plina de sânge, a venit cu benzină, a aruncat pe ea, a aruncat și pe mine și el a zis: fugi! Eu am vrut să-l opresc, m-am băgat să-l împing, el m-a împins, când am văzut că sunt plină de benzină am fugit și când m-am intors… a bubuit, îmi tremură și acum picioarele”, a declarat aceasta, potrivit

Martorul cheie bănuiește că atacul ar fi fost pus la cale de către nepotul femeii din cauza unei moșteniri. Alexandru Ionuț Popa este fiul fratelui victimei. Sursa citată precizează că tatăl criminalului ar fi fost bodyguardul lui Gigi Becali.