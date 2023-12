Filmul de pe Netflix care a reintrat în top. A scris istorie la vremea lui și a făcut milioane de dolari

Filmul de pe Netflix, lansat cu mulți ani în urmă, a reintrat în top. A făcut milioane de dolari după ce a fost lansat, iar publicul a apreciat producția. Este în top 10 pe platforma de streaming.

Filmul de pe Netflix care a reintrat în top. A fost lansat cu aproape un deceniu în urmă

Lansat în 2014, “Dawn of the Planet of the Apes” este . Producția este un punct culminant în seria de filme “Planet of the Apes”, iar publicul se poate bucura de o experiență interesantă în lumea science-fiction.

Filmul este regizat de Matt Reeves și continuă povestea ascensiunii și evoluției comunității de maimuțe inteligente. Povestea se desfășoară la zece ani după evenimentele din filmul precedent, “Rise of the Planet of the Apes”.

Filmul din 2014, “Dawn”, are în centru o lume post-apocaliptică. Omenirea se luptă pentru a supraviețui într-o lume devastată de un virus mortal.

Maimuțele conduse ce Cezar (Andy Serkis), au dezvoltat la o societate avansată. Toate maimuțele au fost înzestrate cu o inteligență sporită genetic de către virus, iar puterea lor e uriașă.

Maimuțele sunt amenințate de un grup de supraviețuitori ai virusului. Cele două specii încheie pace, însă numai temporar. Ambele părți își doresc război, care va decide cine va fi, în cele din urmă, specia dominantă de pe planetă.

datorită mai multor aspecte, cum ar fi utilizarea tehnologiei CGI (Computer-Generated Imagery). Maimuțele create digital sunt cât se poate de realiste și reușesc să transmită emoții complexe.

Producția, cunoscută în România ca “Planeta Maimuțelor: Revoluție”, reprezintă complexitatea relațiilor dintre oameni și maimuțe. Acest film scoate în evidență dificultățile coabitarea dintre cele două specii și pune accent pe tensiunile și provocările înfruntate în încercarea de a conviețui în lumea distrusă de virus. Dilemele morale și deciziile grele se află în centrul războiului.

Mai mult, coloana sonoră a filmului este semnată de Michael Giacchino. Melodiile sale răsună mai ales în timpul scenelor de acțiune, completând perfect cadrul dramatic.

Filmul a primit mai multe recenzii pozitive din partea criticilor. Această producție a fost foarte apreciată și de public și are nota 7,6 din 10 pe . A avut încasări de 710.6 milioane de dolari la box office.

Cu siguranță, este un film pe care cei pasionați de domeniul științifico-fantastic trebuie să-l vadă. Povestea îi va impresiona, mai ales că are un mesaj puternic.