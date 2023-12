Filmul de pe Netflix care domină topurile din România. Nu toată lumea este mulțumită de el. Comedia, care a avut premiera în data de 16 noiembrie 2023, poate fi vizionată inclusiv de copiii cu vârsta de peste 7 ani.

Pelicula de pe Netflix care stăpânește clasamentul românesc. La scară internațională producția nu a primit recenzii tocmai bune. Rolurile principale sunt interpretate de Brandy Norwood, Heather Graham și Jason Biggs.

intitulat Best. Christmas. Ever! (Un Crăciun ca niciodată) a fost lansat recent pe celebra platformă de streaming. Promite o poveste captivantă pentru perioada sărbătorilor de iarnă, cu foarte multe lecții.

Charlotte (Heather Graham) ajunge dintr-o întâmplare la ușa casei lui Jackie (Brandy) cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Ea nu este singură, ci însoțită de soțul său, rolul fiind interpretat de actorul Jason Biggs.

Aceasta vrea să demonstreze că viața vechii sale prietene nu este așa ”perfectă” cum o descrie în felicitările pe care le trimite mereu de Crăciun. Deși la prima vedere existența acesteia pare desprinsă dintr-un basm, realitatea este cu totul alta.

Charlotte este ferm convinsă că fiecare familie are secretele sale și că nimic nu este atât de perfect pe cât pare. Povestea Best Christmas Ever, ce poate fi urmărită pe , are loc într-un cadru decorat special pentru sărbătorile de iarnă.

Best Christmas Ever, locul 3 în topul de pe Netflix

În de pe Netflix filmul Best Christmas Ever este foarte apreciat de oameni, însă peste hotare nu a primit recenzii tocmai bune. Foarte multe comentarii sunt de părere că pelicula nu poate fi definită ca o producție în adevăratul sens al cuvântului.

„În mai puțin de 80 de minute, abia dacă este un film, ci mai degrabă un lung montaj de fragmente care nu durează suficient de mult pentru a fi definite ca scene”, arată o recenzie publicată în .

Potrivit platformei de streaming, în momentul de față comedia se clasează pe locul 3. Zilele trecute pelicula era pe prima poziție. În prezent, al doilea loc este ocupat de Leo, în care joacă actorul de comedie Adam Sandler.

Cele mai multe vizualizări și aprecieri sunt primite de către producția Ultima strigare pentru Istanbul, lansată pe 24 noiembrie 2023. Doi oameni care se întâlnesc întâmplător în aeroportul din New York ajung să aibă parte de o seară plină de distracție, dorință și tentație.