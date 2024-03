Filmul românesc de pe Netflix care a intrat în trending în peste 50 de țări. Subiectul e impresionant și realizarea de excepție

Un film românesc de pe Netflix îi fascinează pe străini. A intrat în trending în peste 50 de țări, datorită subiectului foarte captivant și a realizării excepționale. În el apar actori apreciați din țară, pe care ai ocazia să-i vezi în noi roluri.

Ce film românesc de pe Netflix este adorat de străini. Este în trending în peste 50 de țări

Netflix este una dintre cele mai accesate platforme de vizionare a filmelor de către români și nu numai. Peste un milion de oameni, la nivel național, sunt abonați la această aplicație, care conține o varietate de pelicule.

Ai văzut filmul românesc ”Libertate”? Este lansat în 2023, iar pe parcursul a oră și 49 de minute . În el apar nume precum: Alex Bogdan, Augustin Viziru, Marius Manole, Mirela Oprișor, Iulian Postelnicu sau Alexandru Papadopol.

Tudor Giurgiu este regizorul ”Libertate”, producția având avanpremiera la Festivalul de Film de la Sarajevo. De asemenea, a fost onorată cu prestigiosul Premiu al Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă (CICAE).

Despre ce este vorba în filmul românesc ”Libertate”, de pe Netflix?

Despre ce este vorba în ”Libertate”? Ca să vă faceți o idee, gândiți-vă la ceea ce s-a strigat la Revoluția din 1989, căci titlul nu este întâmplător. Secvențele au legătură cu regimul comunist și cu ieșirea oamenilor, în masă, în stradă pentru a-și obține drepturile.

Pelicula este inspirată din fapte reale, iar acțiunea întreagă se petrece la Sibiu. ”Libertate” spune povestea unei unități de poliție care devine ținta unui asalt violent. Mai departe, totul ia amploare și se transformă într-o confruntare între soldați, milițieni, securiști și civili.

Filmul se bazează pe fapte reale. Povestea neelucidată din timpul Revoluției din 1989

Și Alex Calangiu se regăsește printre actori, el având rolul lui Viorel Tănase. Cine este acesta? Un personaj central în confruntările dramatice din ”Libertate”. Până în prezent, producția se clasează pe locul al patrulea într-un clasament al zece cele mai apreciate filme de pe Netflix, realizat pe 13 martie. Totodată, se bucură de sprijinul generos al Centrului Național al Cinematografiei și al Institutului Național de Film din Ungaria.

”Este un film despre o poveste neelucidată de la Revoluţie. În Sibiu s-a tras de-a valma, nebuneşte. Am făcut multă muncă de detectiv (…) Mi se părea absolut de necrezut şi aproape suprarealist ceea ce s-a întâmplat acolo, în bazinul unităţii militare 15-12 din Sibiu, unde, timp de vreo 45 de zile, au locuit împreună 500 de oameni sechestraţi sub bănuiala de a fi terorişti.

Şi mi s-a părut că ar fi acolo toate ingredientele bune pentru un film, pentru o poveste care cumva explorează demonii din noi, explorează culpa fiecăruia din noi, cum ne simţim responsabili sau nu faţă de un eveniment istoric puternic.

Mi-am adus aminte şi de anii aceia. Eu aveam 18 ani în ’89 şi am zis why not… M-a convins povestea în sine. Şi tot ce am citit despre ea, şi în scenariu, dar şi în cărţi. S-au scris vreo patru cărţi, două de cei din anturajul Armatei, două de cei de la Miliţie. Dacă le citeşti, ai senzaţia că priveşti.”, a declarat regizorului filmului pentru .