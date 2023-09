Filmul românesc de pe Netflix care o să te impresioneze. E cu Tudor Chirilă, juratul de la Vocea României

Filmul românesc de pe Netflix care începe să urce serios în topuri. Este vorba despre Live, o producție semnată de Vlad Păunescu și apărută pe ecrane încă din 2015. Rodica Lazăr și Tudor Chirile se află în distribuția unui film care a strâns de-a lungul timpului laude serioase

Filmul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură

Fără să intrăm prea mult în detalii pentru că nu vrem să vă răpim plăcerea de a petrece o seară frumoasă în fața micilor ecrane, încercăm să vă spunem ce anume se întâmplă.

Ema, o prezentatoare TV de succes, strălucește ca gazda unei emisiuni de investigații extrem de populare. Performanța acestei emisiuni este esențială pentru rating-ul ei, iar Ema este determinată să facă tot posibilul pentru a dezvălui adevărul.

Într-un moment cheie, unul dintre cazurile sale o confruntă cu un scandal de amploare care îi va schimba viața în mod radical. Ema se va afla prinsă în vâltoarea unei mașinării imense și periculoase care dezvăluie cele mai controversate figuri politice ale momentului.

Află mai multe despre modul în care Ema își folosește pasiunea și resursele pentru a face față acestei provocări monumentale și pentru a expune adevărurile ascunse din lumea politicii.

Nu este singurul film de pe Netflix în care apare actualul jurat și campion de la Vocea României. .

Chirilă a absolvit cu succes Academia de Teatru și Film din București și este considerat unul dintre cei mai de seamă actori ai generației sale.

Cariera sa în teatru include momente de referință, precum rolul Domnului Charles în musicalul “Kiritza of Barzoieni” (scris de V. Alecsandri), sub regia și adaptarea lui Iarina Demian. În 2003, Tudor a strălucit ca Malvolio în spectacolul “A douasprezecea noapte” (de William Shakespeare), regizat de Gelu Colceag, iar în 2002, a interpretat cu măiestrie rolul lui Stanley în “Brighton Beach Memoirs” (de Neil Simon), sub îndrumarea regizoarei Iarina Demian.

De asemenea, în 2004, Tudor a fost onorat cu prestigiosul premiu UNITER, recunoaștere importantă în domeniul teatrului din România, pentru performanța sa excepțională în rolul lui Malvolio din “A douasprezecea noapte”.

. O are alături de el ca antrenor de voce pe Irina Baianț.