Finul lui Adi de la Vâlcea, Răzvan de la Pitești, dezvăluiri ireale despre soția lui

Răzvan de la Pitești este finul lui Adi de la Vâlcea și, totodată, nașul unuia dintre copiii manelistului. El a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația cu artistul, despre viața de muzicant și, cu zâmbetul pe buze, mulțumește lui Dumnezeu că are o soție care are grijă de cei trei copii ai lor, dar și de el, care se consideră al patrulea.

Răzvan de la Pitești, despre Adi de la Vâlcea: ”Sunt exact ca şi părinții noştri”

– Cum ai reușit să îți ții unită familia în vremurile acestea când divorțul “tronează”?

Pot spune, sincer, că doar credința și iubirea ce ne-o purtăm ne-au ajutat să mergem înainte, împreună.

– Ați reuşit să menții flacăra iubirii aprinsă atâția ani, asta înseamnă că ai un as în mânecă. Care să fie acela?

Îi spun fiecare zi că este cea mai minunată soție şi îi mulțumesc că are grijă de noi, de mine şi de copiii noștri. Trebuie să precizez, de asemenea, că şi ea prin răbdarea pe care o are, grija pe care ne-o acordă copiilor, că totuşi sunt trei, și, cu mine, patru. La care se mai adaugă şi dragostea față de noi, familia.

– Naşii unuia dintre copiii tăi sunt şi soția lui. Cum v-ați cunoscut?

Sunt naşii băiatului meu, Cristian, după numele naşei Cristina! Oameni minunați, care ne sunt mai mult decât naşi, simt că ne sunt exact ca şi părinții noştri. Am avut foarte multe de învățat de la ei. Ne-au oferit sfaturi de viață. Naşul Adi este un familist convins! De câte ori o să am ocazia o să spun cu toată inima că naşul meu Adi de la Vâlcea a pus multe cărămizi la baza carierei mele. Este şi va rămâne mereu un om special pentru mine!

Ne-am cunoscut acum 13-14 ani prin intermediul fratelui său Alin, un băiat cu un bun simț şi o educație frumoasă. Am legat o prietenie dincolo de aşteptări, am colaborat pe plan muzical, avem melodii multe în duet. Vacanțe împreună, numai vorbesc! Suntem amândoi pescari înrăiți, dar, trebuie să recunosc, este mai bun ca mine!

Răzvan de la Pitești, nașul fiului lui Adi de la Vâlcea

– Cu puțin timp în urmă, tu şi soția, ați devenit părinții spirituali ai fiului cel mare al lui . Cum de v-au ales pe voi, spun asta pentru că deja erați în familie?

Da, suntem naşii lui Alex şi ai Mădălinei! Copii minunați şi cu educație aleasă! Au făcut de curând cununia în famile, și urmează petrecerea cea mare cu mulți invitați. A fost alegerea lor ca noi să le fim părinți spirituali, iar pentru mine şi sotia mea a fost o bucurie! Am acceptat cu toată inima, cu atât mai mult cu cât mulți prieteni din partea părinților voiau să le fie naşi! Ei însă ne-au ales pe noi pentru că aşa au simțit. S-a legat o relație strânsă de prietenie.

– Ce cadou frumos le-a făcut naşul Răzvan de la Piteşti proaspeților însurăței?

Soția s-a ocupat de cadouri, deşi ei au tot ce le trebuie. Din punctul meu de vedere, cele mai potrivite cadouri nu sunt cele materiale, ci cele sufleteşti! Noi o să le fim naşi pentru o viață, o să le fim alături în tot şi toate!

– Veți duce tradiția mai departe şi le veți boteza şi primul urmaş?

O să le botezăm şi copiii cu toată inima, dar asta doar dacă o să ne aleagă tot pe noi ca şi naşi de botez. Nu e o obligație, e o plăcere!

Ce sfaturi a primit manelistul de la Adi de la Vâlcea

– De curând ați fost în vizită pe la ei, se vede că sunteți destul de apropiati. Ce admiri cel mai mult la Adi de la Vâlcea?

Da, am fost în vizită pe la ei acum câteva zile! Am ieşit cu toții la o masă, am stat mult de vorbă. Ne vedem destul de des, chiar pot spune că suntem foarte apropiați! Admir foarte mult la naşu’ Adi corectitudinea şi seriozitatea!

– Care este cel mai de preț sfat pe care ți l-a oferit Adi de la Vâlcea, în calitate de naș?

Mi-a zis aşa: “Finule, când te însori, dar mai ales după ce îți vin şi copiii, trebuie să stai mai mult pe acasă”. Noi, prin prisma meseriei, suntem foarte mult plecați, dar atunci când ai liber, bucură-te de familia ta frumoasă!

– Eşti tată de băieți, dar și de fată. Care dintre ei obține de la tine mai uşor ceea ce vrea?

Mulțumesc Bunului Dumnezeu sunt foarte bogat, am trei copii, doi băieți și o fată: Mario, Cristian şi Ioana! Asta este averea cea mai mare. Cel mai repede obține ce vrea Mario, băiatul cel mare. A fost primul copil şi toți l-au răsfățat!

– De la ce îi ceartă tati pe cei trei mici poznași?

Nu prea îi cert, deoarece nu prea sunt acasă. Dar, atunci când o fac pleacă de la faptul că încep să se bată pe jucării.

– Adesea te auzim vorbind de mama ta, pare că aveți o relație specială. Cum vă înțelegeți?

Mă înțeleg foarte bine cu mama mea! Atât de bine că locuieşte în aceeaşi curte cu noi. La evenimente mergem împreuna, facem echipă foarte bună. De la ea am moştenit darul de a cânta.

Soția artistului, favorita soacrei

– Nora şi cu soacra fac casă bună în cazul vostru?

Mama îmi spune tot timpul că mi-a dat Dumnezeu o soție minunată, de aici trageți voi concluzia cât de mult ține la ea!

– Stând în aceeaşi curte, e clar că bunica petrece mult timp cu micuții. Vă ajută în creşterea lor?

Da, ne este de foarte mare ajutor. Stă cu nepoții, îi duce la activitățile pe care le au. Îi mai şi răsfață, dar este normal pentru că şi pe noi ne-au răsfățat bunicii noștri!

– În urmă cu câteva luni erați cu casa în reamenajare. Ați reuşit să finalizați? Cam la ce costuri se ridică tot ce ați modificat?

Din păcate, nu, nu am terminat chiar tot! Mai avem puțin, din acest motiv nici nu pot spune o sumă anume! Nu am făcut un calcul final!

– Pe plan muzical, ce colaborări muzicale le pregăteşti oamenilor care te ascultă?

În viitorul apropiat voi scoate piese cu artişti din muzica pop-dance. Până atunci, însă, voi cânta de sărbători, după care îmi voi lua o bine meritată vacanță cu familia!