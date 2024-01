Fiul lui Robert Niță, operat de medicul care s-a ocupat de Cristiano Ronaldo: „A costat mult peste ce e în România”

Andreas Niță, , a suferit vineri o intervenție chirurgicală. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost operat cu succes la ligamentul încrucișat al piciorului drept. Jucătorul celor de la FC Voluntari s-a operat la un spital din Madrid.

Fiul lui Robert Niță, operat de medicul care s-a ocupat de Cristiano Ronaldo

. După o perioadă de timp petrecută în Spania, la academia Valenciei, fiul lui Robert Niță a revenit în România. A jucat mai întâi la CS Tunari, o jumătate de sezon, după care a semnat cu formația antrenată în prezent de Ilie Poenaru și Marin Dună.

Fotbalistul cotat la 150.000 de euro s-a accidentat grav în cantonamentul de iarnă al celor de la FC Voluntari din Antalya și a mers în Spania, la spitalul Ruber Internacional din Madrid, unde a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ligamentului încrucișat al piciorului drept.

Operația a decurs cu succes, Andreas Niță fiind operat de celebrul medic Pedro Luis Ripoll, considerat unul din cei mai buni medici de medicină sportivă din lume. „Recuperare rapidă, Andreas, suntem cu toții alături de tine”, se arată pe pagina oficială de Facebook a lui FC Voluntari.

Andreas Niță, debut promițător la FC Voluntari

Pedro Luis Ripoll, renumitul medic care l-a operat pe Andreas Niță, a tratat de-a lungul timpului sute de fotbaliști, printre care vedete ale fotbalului mondial. Cristiano Ronaldo, Van Basten, Ibrahimovic, Dembele, Xabi Alonso, David Luiz, James Rodriguez, Marcelo sau Pato s-au tratat sub supravegherea celebrului medic.

Andreas Niță a adunat 8 apariții în actuala stagiune în tricoul celor de la FC Voluntari. Fiul lui Robert Niță, fostul atacant de la Steaua sau Rapid, a înregistrat 7 apariții în SuperLiga și o prezență în Cupa României.

Totodată, Andreas Niță a reușit să înscrie o dată în tricoul ilfovenilor. Tânărul fotbalist a marcat în partida cu Oțelul Galați de pe 25 august 2023, scor 2-2. Mijlocașul lateral a semnat un contract valabil 3 sezoane cu FC Voluntari.

21 este numărul de pe tricoul de joc al lui Andreas Niță la FC Voluntari

Cum a ajuns Andreas Niță pe mâna celebrului doctor Ripoll: „Am vorbit cu ei să-l primească repede”

Robert Niță se află în această perioadă în Spania alături de Andreas. Fostul atacant al Rapidului, specialist FANATIK SUPERLIGA și gazda emisiunii „Suflet de rapidist” a dat detalii despre starea de sănătate a fiului său. Fostul fotbalist a dezvăluit cum a ajuns să ia legătura cu doctorul Ripoll.

„Am avut două opțiuni. Domnul profesor Mariani și domnul doctor Ripoll. Am ales Spania pentru că Andreas vorbește foarte bine limba spaniolă, înțelege tot. Era mult mai ușor. Andreas a făcut junioratul la Valencia și cei de acolo ne-au sfătuit.

Ei au sunat și au vorbit să-l primească repede. Andreas s-a accidentat în cantonamentul din Turcia, la finalul unui antrenament, la un joc-școală”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Andreas Niță, out pentru restul sezonului! Cât a costat operația în Spania

Robert Niță a dezvăluit că Andreas nu va mai juca în acest sezon. Mijlocașul de la FC Voluntari va sta pe bară cel puțin 5 luni. „Sper ca în 5-6 luni de zile să fie ok. Sezonul acesta cu siguranță este ratat pentru el.

Este un jucător tânăr și nu are rost să forțeze”, a mai spus Robert Niță. „Operația a costat mult, mult peste ce este în România. Vreau să le mulțumesc celor de la FC Voluntari.

Au avut un comportament exemplar. Sunt conștient că Andreas nu este un jucător de bază la Voluntari. Nu mă așteptam ca președintele Bălănescu și toți cei de acolo să se comporte așa frumos”, a încheiat Robert Niță, pentru FANATIK.

Mihai Stoica, laude pentru Andreas Niță: „Execuție de fotbalist!”

Andreas Niță a înscris chiar la debutul în tricoul lui FC Voluntari. Tânărul mijlocaș a avut nevoie de doar 7 minute pentru a înscrie primul gol în SuperLiga. Reușita fiului lui Robert Niță nu a rămas fără ecou la acea vreme.

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, . „A marcat pe același stadion, pe care tatăl său marca acum mulți ani, nici nu mai știu. Pe Robert Niță când l-am adus la Galați, am rămas impresionat pentru că se vedea că are educație, știa jocul, se vedea că vine de la Steaua, chiar dacă n-avea un fizic impresionant, cum văd că nici băiatul lui nu are.

A luat din tupeul lui Robert, asta cu execuțiile cu sânge rece… dar chiar așa a și fost, uite cum lasă să treacă mingea și ce execuție are. Asta e execuție de fotbalist!

El e eligibil să joace pe regula U21, dar acolo e un duel interesant, că e și Doru Andrei, care a avut un start de sezon foarte bun”, spunea Mihai Stoica, la TV Orange Sport.