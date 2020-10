Fiul lui Sorin Bontea, jurat la ,,Chefi la cuțite”, campion național în motosport! Video

Iulian Bontea, fiul celebrului jurat la ,,Chefi la cuțite” este noul campion național la A1, în Romanian Endurance Series la doar 22 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chef Sorin Bontea este extrem de fericit după această performanță remarcabilă a fiului său, care a mai practica și box de performanță și a avut meciuri bune în mai multe competiții, printre care și ,,Cupa Prieteniei”.

Sorin Bontea are 49 de ani și este unul dintre cei mai buni Chefi din România, fiind jurat la mai multe formate de emisiuni și are doi copii: Iulian, care are 22 de ani și Miruna (16 ani).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul lui Sorin Bontea a fost pasionat de karate și karting

Chef Sorin Bontea este foarte apropiat de cei doi copii și încearcă zi de zi să fie cât mai prezent în viața lor: ,,Sunt prieten cu băiatul și cu fata mea, suntem foarte apropiați și ne place să ne petrecem timpul împreună”, a declarat acesta într-un interviu pentru libertatea.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Bontea însă e de părere că un părinte bun trebuie să fie și exigent: ,,Câteodată, însă, e nevoie să fiu și drastic. Copiii mei au vârste diferite și personalități diferite, trebuie să le înțeleg nevoiele ținând cont de vârsta lor, însă trebuie să fiu și sever atunci când se impune”, declara Bontea pentru aceeași sursă.

Fiica sa, Miruna, îi calcă pe urme, fiind pasionată de bucătărie, ba chiar a venit și la emisiunea tatălui său, unde s-a prezentat cu desertul, un lava cake care i-a dat pe spate și pe ceilalți jurați. Bontea este căsătorit de 25 de ani și este pasionat de fotbal, dar rămâne echidistant când vine vorba de campionatul intern.

ADVERTISEMENT

Sorin Bontea a gătit pentru jucătorii lui Liverpool și Manchester City, dar și pentru Gică Popescu, Hagi și Mitică Dragomir

Chef Sorin Bontea este microbist și a avut ocazia să îi găzduiască în restaurantul său pe Gică Popescu, Hagi sau Mitică Dragomir, dar și alți oameni din fotbal care frecventează localul său din București.

Se pare că Popescu și Hagi erau chiar clienți fideli ai restaurantului lui Bontea, înainte de pandemia de coronavirus, dar acum afacerea acestuia are și ea de suferit, după ce restaurantele au fost din nou închise din cauza creșterii numărului de infectări.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, Bontea a gătit chiar pentru fotbaliștii lui Liverpool și Manchester City când aceștia s-au deplasat în România pentru meciurile din Champions League împotriva unor echipe românești.