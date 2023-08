Fl. Coman sau Mitriță, dezbatere încinsă la Fanatik SuperLiga? „Fără el, echipa nu există!”

FCSB și U Craiova se luptă cot la cot pentru a oferi naționalei următoarea aripă stângă. Atât Coman, cât și Mitriță sunt pe val în acest start de sezon, însă doar unul poate fi titular . Fost coleg cu ambii, Bănel Nicoliță a tras linie după primele 5 etape și și-a ales favoritul la FANATIK SUPERLIGA.

Bănel Nicoliță a împărțit vestiarul cu Mitriță și Coman

“Sunt doi jucători foarte buni, iar echipele lor se bazează doar pe ei în momentul de față. Florinel și Mitriță, clar dacă nu vor avea parte de accidentări va fi o luptă până la final. Eu merg pe Coman al meu indiferent de situație. Ați văzut că atunci când Coman nu joacă, echipa suferă.

Am încredere că e un jucător care poate să deschidă oricând jocul. Și Mitriță poate. Mitriță e jucător de echipa națională, a fost acolo. Eu am jucat și cu Mitriță și cu Coman în aceeași echipă. Bun piticul, când o lua la picior făcea ravagii. Iar Coman a debutat cu mine când eram la Viitorul. Iar Mitriță juca în fața lui atunci.

Vedeta echipei Mitriță era. Eu când am ajuns acolo Mitriță, toată lumea vorbea de Mitriță. Era bun Mitriță, ce explozie, ce viteză avea, ce tehnică. Cu câtă ușurință trecea de adversari. Și micuț. Mie mi-a plăcut mereu de el. Dar merg pe ideea mea, pe Coman îl văd mai complet” a declarat Bănel Nicoliță.

. În cealaltă tabără, Mitriță se laudă cu 5 partide și o reușită pentru U Craiova. Cele două formații se luptă pentru supremație în campionat. Roș-albaștrii sunt pe primul loc cu un punct peste olteni și cu un meci mai puțin disputat.

Răchită pariază pe experiența lui Mitriță

“Mitriță este un transfer care crește valoarea echipei cu cel puțin 50%. Eu cred că Mitriță va reveni la forma care l-a convocat la echipa națională. Am primit mesaje că aș fi prieten cu Rotaru. Nu e adevărat, se vede că e fotbalist. Știi ce are Mitriță în plus față de Coman? Are și experiență, s-a întors alt Mitriță.

Să ne uităm la meciul cu Galați unde a făcut meci egal. Mitriță în minutul 90 mușca din teren să câștige acel meci. Coman încă nu are astfel de momente. Mitriță joacă și pe postul care îi place acum, unde juca Ivan. Eu sunt de partea lui Mitriță. Mă așteptam de la Florinel la meciul cu danezii să dea valoarea aia.

Coman a jucat la echipa națională și nu a fost jucătorul de la FCSB. Mitriță mi se pare la ora actuală peste Florinel Coman. Doi jucători buni, doi jucători pe care sper ca selecționerul să îi aducă la echipa națională și să ne facă bucuroși. Mitriță are mintea de profesionist mult mai dezvoltată decât Florinel Coman. Joacă mai mult pentru echipă, joacă mai mult pentru rezultat. Față de Florinel care mi se pare cam individualist deocamdată”, a declarat Vivi Răchită.

