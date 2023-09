Flavius Nedelea, tot adevărul despre despărțirea de Iulia Sălăgean. Iubirea a ținut mai puțin de o lună: „Un capitol închis”

Relația dintre Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean nu a trecut testul timpului. Flacăra iubirii s-a stins la fel de repede precum s-a aprins, iar fostul Anamariei Prodan nu s-a mai ascuns și a dat cărțile pe față. A dat-o sau nu afară din restaurant?

Flavius Nedelea a făcut declarații despre despărțirea de Iulia Sălăgean

s-au afișat pentru prima dată împreună în mediul online. Spuneau că sunt foarte fericiți împreună, dar relația lor nu a fost sortită succesului. Mai mult de atât, dragostea a apus foarte repede.

De câteva zile, cei doi au șters toate pozele pe care le aveau împreună și nu se mai urmăresc pe rețelele sociale. . Nu a confirmat, dar nici nu a infirmat vestea.

Acum, însă, s-a răzgândit și a hotărât să ofere câteva detalii. Fostul iubit al Anamariei Prodan a dezvăluit care sunt motivele pentru care relația lor s-a încheiat. Bărbatul a explicat că nu s-au potrivit și nu avea rost să-și consume timpul unul celuilalt.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc pleacă mai departe cu capul sus. Pur și simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când.

Așa am decis și asta am făcut. În altă ordine de idei, aș vrea să discutăm puțin despre subiectul din presă de ieri, în legătură cu articolul în care scria că ne-am certat la mine în restaurant și am dat-o afară”, a declarat Flavius Nedelea despre despărțirea de Iulia Sălăgean pentru

A dat-o sau nu afară din restaurant pe Iulia

Totodată, a dezmințit și zvonul conform căruia s-a certat cu fosta iubită și a dat-o afară din restaurantul său din Capitală. Flavius Nedelea a susținut că nu a avut nicio discuție aprinsă cu Iulia Sălăgean și că discuțiile lor s-au desfășurat în privat.

„Nu este adevărat. Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc pentru că nu avem nimic de împărțit. De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea.

Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi doi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că mai am ce să comentez despre acest subiect”, a încheiat Flavius Nedelea discuția despre despărțirea de Iulia Sălăgean.