Flavius Stoican, bucuros după FC Botoșani – Sepsi 1-1: „Un meci bun, o atitudine corectă, un rezultat normal!”

Antrenorul moldovenilor este de părere că echipa sa putea învinge, mai ales că a avut un om în plus din minutul 55 și consideră că adversarii au avut noroc că au reușit să plece cu un punct. Stoican și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au evoluat și acum vrea ca ei să se axeze pe următoarele meciuri din campionat.

Flavius Stoican, bucuros după FC Botoșani – Sepsi

Flavius Stoican a fost bucuros după remiza , fiind de părere că echipa sa a avut ghinion pentru că nu a câștigat confruntarea: „Un meci bun, o atitudine corectă, am întâlnit o echipă cu jucători buni, care își merită locul în clasament.

Cred că am fost echipa care a presat pe finalul jocului. E important că am revenit de la 0-1 și am egalat printr-un gol frumos. Un rezultat normal, după ce s-a văzut pe teren. Ne doream mult victoria, am avut ocazii, dar am întâlnit un adversar destul de bun”.

„Avem o echipă bună, care aleargă și devine ca o familie. E important să credem în șansele noastre pentru că putem pune probleme atât timp cât baza noastră este determinarea”, a spus Flavius Stoican discursul după meci.

Și Cristiano Bergodi a fost mulțumit de remiză

la finalul meciului că este mulțumit de remiza obținută și că nu putea să le ceară mai mult jucătorilor săi, pe care i-a felicitat pentru felul în care au reușit să gestioneze inferioritatea numerică împotriva unui adversar bun al campionatului: „Am rămas în zece oameni.

Băieții s-au descurcat foarte bine, îi felicit, este un rezultat pozitiv. Băieții au jucat bine în zece. S-au dăruit și au avut ambiția să câștige măcar un punct. Am avut ocazii foarte bune, a fost foarte greu să jucăm pe terenul acesta.

Mă bucur, sunt mulțumit, nu e ușor să câștigăm la Botoșani. Mergem înainte! Chiar nu puteam să cer mai mult de la jucători. Sunt mulțumit de ei, de cum au jucat și chiar și așa puteam să mai înscriem o dată”

„Era o miză importanta pentru noi. Nu meritam să pierdem, deși am avut noroc la ultima fază. Noi am avut ocazia mare de 2-0, dar s-a făcut 1-1. Azi nu le pot reproșa nimic băieților.

Nu știu dacă revine Niczuly, are probleme la deget. Cine a jucat a jucat bine. Toată echipa a arătat caracter, a luptat. Sunt mulțumit. Vom încerca să scoatem un rezultat bun cu Hermannstadt”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.