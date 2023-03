Flavius Stoican, declarația serii după FC Botoșani – Rapid 1-2: ”I-am dominat, dar nu suntem Barcelona”

Fără victorie în ultimele trei runde, în care a obținut un singur punct, FC Botoșani și-a dorit un rezultat pozitiv împotriva Rapidului. Și, după ce au egalat în minutul 90 au sperat că vor obține măcar un punct. Însă giuleștenii au dat lovitura, în al 4-lea minut suplimentar, cu un gol de excepție al lui Dragoș Grigore, și .

Flavius Stoican pune victoria Rapidului pe seama momentelor de grație ale jucătorilor giuleșteni: ”Trebuie să fim mult mai lucizi în fața porții”

FC Botoșani continuă seria meciurilor fără victorie, însă antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, nu era dezamăgit de jocul fotbaliștilor săi. Și a pus înfrângerea pe lipsa lor de luciditate la finalizare.

”Mi-e greu să comentez acest meci, pentru că… aş vrea să fiu realist, nu subiectiv. Am controlat jocul, ne-am creat câteva ocazii. Am întâlnit o echipă, Rapidul, care s-a apărat.

Am primit un gol cu un şut senzaţional al lui Pănoiu. Apoi am mai luat un gol spre final, după ce am reuşit să egalăm. Un gol extraordinar al lui Dragoş Grigore.

În rest, ne-am creat ocazii, dar nu am fost lucizi la finalizare, pentru că au fost multe momente în care am scăpat pe contraatac, am avut şi o bară a lui Mutombo, Mailat singur…

Ca joc, destul de consistent, dar fără a marca din ocaziile marcate, trebuie să fim mult mai lucizi în faţa porţii. Chiar dacă sunt adversari cu nume, întâlnim adversari pe care putem să îi subordonăm.

Luăm lucrurile bune din meciul ăsta, am dominat, în mare parte, Rapidul. Ăsta e un lucru îmbucurător, dar dezamăgitor e că plecăm fără punct sau puncte.

Cioiu e un jucător care are calitate tehnică, un jucător care poate să crească, încă nu e la potenţial maxim. Şi nu numai Cioiu, am încredere în toţi jucătorii.

Trebuie să fim lucizi, nu suntem Barcelona, să avem o mulţime de ocazii, alea pe care ni le creăm, trebuie să le marcăm”, a spus Flavius Stoican.

Jucătorii Botoșaniului vizează primele poziții din play-out

Marius Cioiu, jucătorul nominalizat de Flavius Stoican, spune că, după ce , speră să termine pe primele locuri din play-out.

”Am muncit foarte mult, am controlat și prima repriză, și a doua, am reușit să egalăm în minutul 90, dar pe o neatenție la marcaj în careu, din păcate, am luat gol și toată munca a fost în zadar.

Se simte (n.r.: lipsa fundașilor titulari), dar fiecare jucător e foarte important, avem alții care pot să-i înlocuiască. Din păcate, așa a fost acum și am pierdut. Mă simt foarte bine, m-am integrat bine, sper sa continui pe această linie.

Avem evoluții bune, mai avem două meciuri din campionatul regulat și sper să luăm maximum de puncte. Sper să fim acolo sus, pe locul 7-8.

E o deplasare dificilă la Craiova, joacă foarte bine, au posesie bună. Dar mergem să luăm 3 puncte, pentru că avem nevoie”, a spus Marius Cioiu.