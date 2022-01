Flavius Stoican recunoaște superioritatea rivalei după Dinamo – FCSB 0-3: “Echipă bună, cu jucători talentați”. Anunță un nou transfer

Deși spera într-un rezultat pozitiv, care să șteargă amintirea umilinței din tur, Flavius Stoican s-a dovedit a fi neputincios în fața rivalei FCSB. Cu el pe bancă, Dinamo a pierdut la scor de neprezentare, 0-3, primul „Derby de România”, după o întreagă repriză în inferioritate numerică.

Flavius Stoican, resemnat după eșecul cu FCSB. A lăudat jucătorii vicecampioanei

Imediat după fluierul final, Flavius Stoican a recunoscut superioritatea adversarilor, dar le-a promis, totodată, fanilor că jocul echipei sale se va îmbunătăți semnificativ în următoarea perioadă, odată cu omogenizarea lotului.

De asemenea, acesta i-a luat apărarea căpitanului Alexandru Răuță – care a avut o intrare criminală asupra lui Octavian Popescu, deși încasase primul cartonaș galben cu doar câteva minute în urmă – și a anunțat un nou transfer.

„Pot spune că am avut o primă repriză de coșmar. Am început meciul în atac, cu un corner, dar am primit gol în minutul doi, dintr-o execuție spectaculoasă a lui Tavi Popescu. Apoi am avut ceva ocazii -Ehman cu capul, ratarea lui Torje – și a venit cel de-al doilea cartonaș galben al lui Răuță.

În 10 oameni ne era aproape imposibil, dar n-am cedat. Am încercat în a doua repriză să revenim, am avut o foarfecă a lui Matei, dar am luat golul doi și a fost destul de dificil.

Am discutat înainte, le-am spus să nu fie prea entuziaști și să nu facă faulturi inutile, dar adrenalina și-a spus cuvântul pe teren. Sunt faulturi care ne costă și trebuie să învățăm din lucrurile astea.

Nu vreau să creadă Alex că e vina lui, până la urmă suntem o echipă și pierdem cu toții. Noi am făcut greșeli și trebuie să le corectăm, pentru că sunt momente în timpul jocului în care facem ca adversarul să-și fructifice calitățile.

FCSB e o echipă bună, cu jucători talentați, care joacă de foarte mult timp împreună. Noi trebuie să nu cedăm, pentru că suntem un grup nou și cred că putem să ieșim din situația asta.

Într-adevăr, FCSB a fost echipa mai bună, ajutată și de anumite momente din timpul jocului. Mai sunt atâtea meciuri și important e ca jucătorii mei să nu-și piardă încrederea. Eu o să am grijă să nu se întâmple acest lucru.

Rodriguez a intrat într-un ritm al competiției, Ivanov la fel. O să fim o echipă bună, o să vedeți. Din ce am auzit, mâine o să ne vină un nou jucător, un vârf de atac”, a declarat Flavius Stoican, potrivit .

Dinamo, în cădere liberă. A ajuns la 10 puncte de baraj

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul al 15-lea în clasament, la două puncte în fața „lanternei roșii” Academica Clinceni și nu mai puțin de 10 distanță de cel care asigură prezența la baraj. Prin urmare, evitarea retrogradării devine o misiune extrem de dificilă pentru tehnician.

Cu atât mai mult cu cât săptămâna viitoare va da piept cu o nouă echipă care luptă pentru play-off, respectiv FC Botoșani. Duelul este programat luni, 7 februarie, la ora 19:55, pe arena moldovenilor.