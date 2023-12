Florent Hasani, obiective mari alături de Rapid: „Vreau să jucăm în Europa. Am capacitatea de a simți golul”

Florent oficializat în această iarnă. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că giuleștenii se pregătesc . Într-un interviu acordat site-ului oficial al Rapidului, Florent Hasani a explicat de ce a ales să joace în Giulești.

Florent Hasani, obiective mari alături de Rapid: „Vreau să jucăm în Europa”

de la KF Tirana, din Albania. Atacantul kosovar, golgheter în prima ligă albaneză, a recunoscut că s-a sfătuit cu Albion Rrahmani înainte de a semna cu Rapid. Fotbalistul de 26 de ani a avut mai multe oferte, însă a ales să vină la Rapid.

„Sunt aici în sfârșit! Este o plăcere pentru mine să fiu la un club ca Rapid. Am încheiat toate lucrurile pe care le avem de făcut și acum mă concentrez doar pe fotbal. Am primit mai multe oferte, dar cu Rapid am avut un sentiment venit din inimă că va fi o alegere bună.

Am analizat tot, am vorbit cu mai mulți oameni, ultimul fiind Albion Rrahmani. După aceea, am luat hotărârea că aceasta este cea mai bună decizie pentru mine. Sper că vom juca în Europa la finalul acestui sezon.

Nu am mai jucat de mult în Europa. Am urmărit partidele Rapidului și am văzut că atmosfera de aici este incredibilă. Mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să joc în fața suporterilor”, a declarat Florent Hasani, potrivit Rapid TV.

„Albanezii au numai vorbe bune despre Rapid”

Florent Hasani va merge alături de Rapid în cantonamentul din Antalya, unde giuleștenii le vor înfrunta, printre altele, pe Sakaryaspor și Sabah Baku. Atacantul kosovar a dezvăluit că albanezii urmăresc campionatul românesc. Totodată, Florent Hasani a vorbit despre calitățile sale.

„Albanezilor le place campionatul din România. Este o ligă de calitate și pentru mine a fost un lucru pozitiv. A fost mai ușor să iau decizia de a venit la Rapid. Albanezii au numai vorbe bune despre Rapid.

În primul rând să mă adaptez în cadrul echipei cât de repede se poate și în al doilea rând să ajut echipa cu goluri și pase de gol. Să luptăm unul pentru celălalt și astfel cu fiecare meci în parte, vom fi din ce în mai aproape de atingerea obiectivelor.

„Punctele mele forte? Am capacitatea de a simți golul”

Nu pune mai multă presiune acest lucru, chiar îmi dă motivație. Trebuie să muncesc mult și să continui ceea ce făceam. Punctele mele forte? Nu știu… Cred că am capacitatea de a simți golul.

Șutul de la distanță este o calitate și mai cred că sunt un jucător care găsește spațiu între linii și pot crea spațiu pentru colegii mei”, a mai spus Florent Hasani.