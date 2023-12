Florentin Pera, dezamăgit după eşecul la scor cu Danemarca: “Ele joacă în Champions League, la noi multe nu joacă nici la club!”. Interviu

România a pierdut cu , ultimul din grupele preliminare de la Campionatul Mondial de handbal feminin. “Tricolorele” merg în grupele principale cu două puncte, dar au moralul zguduit de această înfrângere dură.

Florentin Pera, dezamăgit după eşecul la scor cu Danemarca: “Ele joacă în Champions League, la noi sunt multe care nu joacă nici la club”

Florentin Pera a vorbit pentru FANATIK şi celelalte publicaţii prezente la turneul final, fiind dezamăgit de prestaţia jucătoarelor, dar a atras atenţia şi asupra faptului că danezele au doar jucătoare de Champions League, în timp ce multe românce sunt doar rezerve la echipele lor de club:

ADVERTISEMENT

Am revenit cu picioarele pe pământ, ne dăm seama că diferenţa dintre handbalul danez şi handbalul românesc este destul de mare, nu?

– Este o diferenţă, în primul rând, prin faptul că toate jucătoarele din naţionala daneză joacă în Liga Campionilor. La noi, sunt multe jucătoare care nici măcar nu joacă la echipele de club. E normal să fie şi o presiune într-un astfel de meci, cu 12.000 de fani. Chiar dacă am încercat mereu să revenim, nu a fost să fie.

ADVERTISEMENT

Am început mai slab, 1-4 pentru ele, am revenit, a fost o perioadă în care am mers cap la cap. Bineînţeles, am şi riscat. Am jucat 7 contra 6, am încercat şi 5+1 combinat în apărare, am încercat tot ce se putea pentru a reveni în joc. Danemarca a fost echipa mai bună. Am spus-o din start, danezele sunt candidatele principale la câştigarea titlului mondial.

Asta nu ne scuză nouă erorile şi greşelile. Le-am favorizat, au marcat goluri uşoare pe contraatac. O echipă ca Danemarca te taxează. Era foarte greu să revenim în joc după ce şi-au creat un avantaj important. În repriza a doua nu am arătat rău, dar am ratat foarte mult din situaţii clare. Am ratat de trei ori şi de la şapte metri.

ADVERTISEMENT

Am avut vreo 10 situaţii create singur cu portarul pe care le-am ratat. Poarta lor a fost foarte bună astăzi. Am câştigat jucătoare azi, jucătoare pentru viitor. Trebuie să strângem rândurile după această înfrângere. Trebuie să fim mai determinaţi pe faza de apărare. Nu sunt mulţumit de cum ne-am prezentat într-un asemenea meci în faza grupelor.

“Trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm la meciul cu Germania”

Speraţi la o schimbare înaintea ? Nu aveţi prea mult timp la dispoziţie pentru că meciul este peste două zile…

ADVERTISEMENT

– Eu am încredere în potenţialul echipei şi, de când sunt la echipa naţională, am avut două meciuri nereuşite: cu Franţa şi azi cu Danemarca, printre cele mai puternice din lume. Dar, trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm la meciul cu Germania. A jucat extraordinar cu Polonia. Vom vedea ce va fi cu Germania, dar am încredere că vom trece peste acest moment.

Presiunea nu a fost cea mai mare în acest joc. Presiunea a fost cu Serbia şi indiferent de rezultatul de astăzi, trebuia să învingem Germania pentru că era o luptă: noi, Danemarca şi Germania. Chiar dacă azi am fi câştigat cu Danemarca şi am fi pierdut cu Germania, nu ne-ar fi ajutat prea mult victoria.

Eu zic că echipa are puterea să treacă peste acest moment şi să aducem o bucurie suporterilor noştri, cărora le mulţumesc pentru atmosfera creată într-o sală de 12.000 de locuri.

“Este o înfrângere dureroasă, ne pare rău că nu am jucat la cel mai înalt nivel”

Cum se poate ridica echipa după un asemenea rezultat?

– Putem să ne ridicăm. Noi am crezut în şansa noastră şi am încercat să jucăm. Când a preluat Danemarca frâiele la o diferenţă mai mare, am încercat să mai menajez din jucătoare, după un meci aşa de solicitant. Eu sunt convins că fetele au puterea să se adune, să fie conştiente de importanţa acestui joc. Nu fost atâtea meciuri bune, nu am pierdut în 2023. Este o înfrângere dureroasă, ne pare rău că nu am jucat la cel mai înalt nivel.

Poate fi un blocaj psihic? Jucătoarele tinere s-au lovit de un zid. Portarii lor au avut 23 de intervenţii…

– Da, portarii lor sunt printre cei mai buni din lume, extraordinari. Dacă am fi marcat măcar 50% din situaţiile clare, diferenţa ar fi fost alta. Vom analiza meciul, vom vedea unde s-a greşit. Şi în apărare, şi în atac. Vom avea nevoie de o concentrare mult mai mare. Avem nevoie de precizie la finalizare. Iar în apărare trebuie să avem o altă abordare. Timpul este extrem de scurt, ai un singur antrenament la dispoziţie, trebuie să fii 100% pregătit, să te lupţi. Danemarca a intrat extrem de montată.

“Greşelile personale ne-au costat foarte mult”

Credeţi că problema este pe linia de 9 metri?

– În meciul cu Serbia ne-a ieşit foarte bine acest sistem de joc, în viteză, pe culoar. Am găsit soluţii bune, am ajuns cu mingile în extremă, am avut procentaje extraordinare. În 60 de minute am avut doar două greşeli tehnice individuale. Azi am fost foarte departe. Şi greşelile personale ne-au costat foarte mult. Nu a fost o zi bună pentru noi din punctul de vedere al cursivităţii jocului. A fost greu. Sunt apărătoare bune, iar când arunci din situaţii nefavorabile, blochează foarte bine.

FANATIK este la Campionatul Mondial de handbal feminin din Danemarca. Zilnic, pe site-ul nostru puteţi citi cele mai noi ştiri, informaţii şi interviuri de la Herning.

Florentin Pera, interviu după Danemarca - România 39-23