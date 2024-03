Florentin Petre a făcut Top 3 jucători de la Dinamo: „Jos pălăria!”

Florentin Petre știe cine sunt cei mai buni 3 jucători de la Dinamo. Legenda „câinilor” a făcut topul după

Top 3 jucători de la Dinamo. Florentin Petre a dat verdictul

Dinamo visează din ce în cei mai tare la salvarea de la retrogradare, mai ales după victoria în fața lui Hermannstadt, o pretendentă la play-off. Cunoscut drept un mare dinamovist, Florentin Petre este extrem de încântat de ceea ce vede acum la . „Piticul” și-a nominalizat „câinii” preferați.

ADVERTISEMENT

„Îmi plac jucătorii care sunt în formă maximă. Îmi plac jucătorii care fac diferența Velkosvski, De Moura, Pavicic, Abdallah, Patriche. Patriche, la vârsta lui, jos pălăria. Să joci și să dai randamentul pe care îl ai, jos pălăria.

Dacă ne uităm la Patriche, a slăbit foarte mult, are jucători în jurul lui, care atunci când greșește, îl ajută, pentru că Velvkovski, Edgar, De Moura, Bordușanu, chiar dacă e copil, îl dublează și fac un grup defensiv bun. Plus Pavicic și Gnahore. Eu cred că băiatul ăsta, Gnahore, încă nu joacă. E la 60-70% din randamentul pe care îl poate da în fața apărării.

ADVERTISEMENT

Jucători sunt, calitate este, iar lui Patriche între acești jucători nu i se vede vârsta”, a declarat Florentin Petre, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ca urmare a victoriei cu Hermannstadt, Dinamo este pe locul 15 în SuperLiga, cu 25 de puncte, două mai puține decât FC Voluntari, care e pe 14, loc de baraj. Ilfovenii n-au jucat însă în această etapă și au meci greu, joi, cu FCSB. Până la finalul sezonului regulat, roș-albii mai au de jucat cu Poli Iași și UTA Arad.

ADVERTISEMENT

Kopic trage un semnal de alarmă

antrenorul Zeljko Kopic a venit și cu vești mai puțin bune pentru dinamoviști. Risipa de efort pe care o fac fotbaliștii îl îngrijorează.

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat aceste trei puncte pentru că am jucat spectaculos, pentru că am controlat jocul sau partea defensivă.

ADVERTISEMENT

Ci le-am meritat pentru că am avut o mentalitate puternică și un spirit de luptă. Sunt foarte mândru de jucători. Unii dintre ei sunt foarte obosiți, unii nu au făcut pregătirea cu noi și au avut probleme”, a declarat Zeljko Kopic la finalul meciului cu Hermannstadt. Vineri, Dinamo a dominat și cu Poli Iași, dar s-a terminat 0-0.

Florentin Petre, ANALIZA LA SANGE dupa Dinamo - Hermannstadt 1-0 | DIFERENTELE intre Kopic si Burca