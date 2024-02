Zeljko Kopic a dezvăluit secretul din spatele victoriei lui . Clubul din Ștefan cel Mare a înregistrat 3 victorii în ultimele 4 partide și s-a distanțat de ultimul loc din clasament. Zeljko Kopic s-a arătat foarte mulțumit la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”.

Zeljko Kopic le dă emoții suporterilor lui Dinamo după victoria cu Hermannstadt: „Jucătorii sunt obosiți”

Singurul gol al meciului a fost marcat de Goncalo Gregorio în minutul 25. Atacantul portughez a înscris din pasa croatului Domagoj Pavicic. Deși a avut o posesie superioară și , Hermannstadt nu a reușit să puncteze pe tabelă.

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat aceste trei puncte pentru că am jucat spectaculos, pentru că am controlat jocul sau partea defensivă.

Ci le-am meritat pentru că am avut o mentalitate puternică și un spirit de luptă. Sunt foarte mândru de jucători. Unii dintre ei sunt foarte obosiți, unii nu au făcut pregătirea cu noi și au avut probleme”, a declarat Zeljko Kopic.

„Știam că nu putem avea posesia. De aceea am folosit trei atacanți”

. Mingea trimisă de Darko Velkovski în coechipierul Gabriel de Moura a ajuns la Silviu Balaure. Atacantul lui Hermannstadt i-a pasat în fața porții lui Ianis Stoica. Mingea a fost respinsă de pe linia porții de Răzvan Patriche.

Totuși, nu este clar dacă mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții lui Golubovic. Arbitrii au luat decizia șocantă de a dicta ofsaid, deși mingea a sărit la Balaure dintr-un jucător al lui Dinamo.

„Dar cu atitudinea asta și cu sprijinul fanilor, am luptat. E foarte bine să câștigi un meci în asemenea condiții. Fiecare meci este important, dar în aceste circumstanțe a fost foarte important să câștigăm.

Avem trei victorii în ultimele patru etape. Și sunt mândru de cum am jucat în prima repriză cu CFR Cluj. Sunt mândru de jucători. Hermannstadt este o echipă foarte bună și foarte organizată.

Știam că nu putem avea posesia, dar de aceea am folosit trei atacanți care marcau. Planul a fost să le dăm posesia și să așteptăm să vedem ce posibilități avem. Cei de la Hermannstadt au fost foarte buni”, a mai spus Zeljko Kopic.

Remarcații lui Zeljko Kopic după Dinamo – Hermannstadt 1-0: „Văd că progresează”

Zeljko Kopic l-a lăudat pe compatriotul Domagoj Pavicic, cel care a pasat decisiv la golul lui Goncalo Gregorio. Antrenorul din Ștefan cel Mare a fost mulțumit de jocul întregii echipe. „Trebuie să o luăm meci cu meci.

Nu vom juca la fel în fiecare partidă. Am un stil ofensiv, dar azi ideea a fost una diferită. Depinde de meci, de ce jucători avem la dispoziție. Pavicic a jucat excelent, dar poate fi mai bun.

Văd că progresează. Gregorio și el a fost bun. Dar toată echipa a fost bună. Am avut momente bune și unele în care puteam juca mai bine. Dar am compensat greșelile prin efort”, a concluzionat Zeljko Kopic.