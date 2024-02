„Am deschis Cutia Pandorei!”. Reacția conducerii lui Dinamo după arbitrajul de la meciul cu Hermannstadt

. Discuțiile au apărut și după . Cum a reacționat Andrei Nicolescu, președintele „câinilor roșii”.

Cum a reacționat conducerea lui Dinamo după arbitrajul de la Dinamo – Hermannstadt 1-0

Conducerea lui Dinamo a încercat să se apere În prima repriză, la scorul de 1-0 pentru roș-albi, sibienilor li s-a refuzat un gol ciudat. Brigada a dictat ofsaid, deși mingea care ajunsese la Balaure venea de la dinamovistul de Moura.

„Am deschis Cutia Pandorei. Am văzut că și conducători de la Hermannstadt și jucători au comentat. Dacă mi-am permis doar să spun că e o presiune asupra noastră și asupra centralului de aseară din cauza istoricului său cu Dinamo, ulterior toți și-au dat seama că pot spune ceva despre arbitraj.

Evident că părerea mea despre arbitrajul de aseară e relativă. Eu sunt așa și așa. Atâta timp cât eu mi-am permis să pun o întrebare asupra delegării pentru că acest arbitru a avut ceva tensiuni cu Dinamo, era posibil să fie o presiune suplimentară pe acest meci.

Am văzut că e o polemică de un eventual ofsaid semnalizat care de fapt n-ar fi fost ofsaid. Și putem să discutăm. Ăla nu e gol, despre ce vorbim? Eu am spus doar că am deschis Cutia Pandorei pentru că eu mi-am permis să atrag atenția că e o presiune asupra noastră și a arbitrului și apoi toată lumea de la Hermannstadt și-a dat cu părerea despre arbitraj.

Eu nu cred că ați văzut la noi jucători care să aprecieze și să ducă în derizoriu o discuție privată dintre arbitru și jucători din timpul meciului.

Mie mi-e greu să cred că Iulian Călin i-a spus vreunui jucător de la Hermannstadt ‘Ce vrei să îl omor?’ Eu nu cred că un jucător poate să spună un astfel de lucru despre un arbitru din România”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care pe fanatik.ro, live, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.



Nicolescu neagă că golul lui Ianis Stoica ar fi trebuit validat

Ca urmare a victoriei de pe „Arcul de Triumf”, Dinamo a ajuns la 25 de puncte în SuperLiga. „Câinii” sunt acum la doar două puncte de FC Voluntari, echipă aflată pe 14, loc de baraj, și care are de jucat cu FCSB în etapa a 28-a.

„(n.r. – Nu era normal la faza la care a marcat Ianis Stoica să meargă arbitru la VAR?) Nu știu discuția, dar dacă din VAR s-a dat ofsaid nu știu dacă mai are rost cealaltă discuție? (n.r. – ofsaid nu a fost niciodată având în vedere că a venit mingea de la un jucător de la Dinamo) Eu m-am uitat doar la arbitrul de centru, care a dictat ofsaid. Mai departe nu știu”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Andrei Nicolescu RASPUNDE ACUZELOR DURE dupa Dinamo - Hermannstadt 1-0