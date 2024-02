Dinamo – FC Hermannstadt, live video de la ora 18:30. Formulă superofensivă aleasă de Kopic

Meciul Dinamo – FC Hermannstadt are loc marți, 27 februarie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 28-a din SuperLiga. Este o partidă extrem de importantă pentru ambele părți. Gazdele au nevoie de cât mai multe puncte pentru a putea spera în play-out că vor putea, cel puțin, evita retrogradarea directă iar oaspeții pentru a avea șanse mari la o calificare în play-off.

Unde se joacă meciul Dinamo – FC Hermannstadt

Întâlnirea Dinamo – FC Hermannstadt se dispută marți, 27 februarie, de la ora 18:30, pe stadionul Arcul de Triumf, în etapa a 28-a din SuperLiga. Fiind un stadion mic, o capacitate de maxim 7000 de locuri, atmosfera este, de regulă, ceva mai intimă, dar nu și în cazul suporterilor lui Dinamo, care sunt extrem de vocali și de pirotehnici în același timp.

Au fost mulți fani etapa trecută la Cluj, la meciul cu CFR, pierdut după 0-0 la pauză cu 4-0 în a doua parte, care s-au întors foarte abătuți pentru căderea echipei în partea secundă. Însă vine meciul cu sibienii, foarte greu știind cât de bine joacă aceștia afară și suporterii alb-roșii au promis că vor umple tribunele, pentru a oferi sprijin moral consistent echipei lor.

Cine transmite la TV partida Dinamo – FC Hermannstadt

Partida – FC Hermannstadt se joacă marți, 27 februarie, de la ora 18:30,pe stadionul Arcul de Triumf, în etapa a 28-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București marți, 27 februarie, va fi o vreme foarte frumoasă, cu mult soare pe majoritatea parcursului zilei, iar pericolul de ploaie nu există nici măcar în cel mai scăzut procent. Maxima zilei va atinge 14 grade în jurul orei 15 dar la ora partidei se preconizează că vor fi în jur de 10 grade. Arbitrul partidei va fi Iulian Călin din Ștefăneștti, județul Argeș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – FC Hermannstadt

și să fie focusată pe obținerea de puncte în meciul cu FC Hermannstadt. Însă are probleme de lot, cu unul dintre cei mai importanți jucători, Dennis Politic și cu fundașul Costin Amzăr out iar alt fundaș central, Homawoo, este incert.

FC Hermannstadt nu are nici un fel de probleme în alcătuirea primului unsprezece. Marius Măldărășanu știe foarte bine că un rezultat pozitiv acum ar crește mult șansele echipei sale de a reuși marea performanță de a intra în play-off. Italianul Alessandro Murgia, după ce în tur a fost mai mult pe bancă, devine tot mai mult o piesă cheie în compartimentul median.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – FC Hermannstadt

Pentru casele de pariuri este un meci extrem de echilibrat, în care diferențele acordate echipelor pentru victorie sunt foarte mici. Dinamo are 2,60 pentru a lua cele trei puncte, sibienii au primit 2,85 pentru același obiectiv. Șansă dublă 1X are cotă de 1,40 iar șansă dublă X2 are cotă 1,45. Un gol Dinamo are cotă de 1,35 și pentru oaspeți de 1,40.

Sunt zece partide jucate între cele două echipe, cu prima având loc în 2018 și bilanțul este de cinci succese Dinamo, două FC Hermannstadt și trei rezultate de egalitate. În actualul sezon, pe malurile Cibinului, pe 21 octombrie 2023, a fost un galop de sănătate pentru gazde, care s-au impus fără drept de apel, cu 4-0, Silviu Balaure fiind protagonistul, cu o dublă.