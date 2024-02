Florentin Petre a zâmbit după mult timp la un meci al lui Dinamo. Ce a remarcat la Kopic și la jucători

de pe terenul Farului Constanţa. “Câinii” speră la salvarea de la retrogradare, acest succes venind cu o injecţie de entuziasm înainte de ultimele meciuri din sezonul regulat.

Florentin Petre a zâmbit după mult timp la un meci al lui Dinamo: “Mi-a plăcut atitudinea, agresivitatea, disciplina”

Florentin Petre a zâmbit după mult timp la un meci al lui Dinamo. la FANATIK SUPERLIGA şi a remarcat calitatea noilor achiziţii de la echipă:

“Sunt foarte plăcut surprins de ce am văzut aseară. Aşa cum am spus în repetate rânduri, calitatea fotbalistului va face diferenţa. Atâta timp cât faci transferuri de jucători de calitate, cu ceea ce ai avut în trecut, se face diferenţa.

Dinamo a dominat meciul, din toate punctele de vedere. Şi la posesie, şi la progresie. M-a încântat că veneau 4-5 jucători, au profitat de vulnerabilitatea adversarului.

În primul rând mi-a plăcut atitudinea, agresivitatea, disciplina de pe tot parcursul jocului. Îmi place cum se comportă antrenorul înainte şi după meciuri. Cred că s-a documentat foarte bine.

“E croat, vine dintr-o lume care joacă o finală de Cupa Mondială”

Să nu uităm din ce zonă a Europei vine. Ei (n.r. ex-iugoslavii) sunt educaţi cu această disciplină şi agresivitate. E croat, vine dintr-o lume care joacă o finală de Cupa Mondială.

La un club cu pretenţii, cu o istorie, cum este Dinamo, nu poţi să aduci decât un astfel de antrenor. Cu această mentalitate şi disciplină, părerea mea este că trebuie lăsat să îşi facă treaba.

Dinamo dacă va câştiga următoarele meciuri, va scăpa de retrogradare. Am mai spus-o. Trebuia o schimbare. Ovidiu (n.r. Burcă) este prietenul meu, am jucat împreună, dar nu a avut jucătorii de calitate pe care Kopic îi are.

“Oţelul poate fi învinsă fără probleme de Dinamo”

Dinamo a pierdut nemeritat în primele meciuri. Le-a trebuit un imbold şi trebuie să continue aşa. Oţelul poate fi învinsă fără probleme de Dinamo dacă vom vedea aceeaşi atitudine.

Şi ei au lacunele lor, oscilaţii de formă, au o pregătire fizică foarte bună, pe care Dinamo o are, dar nu la nivelul Oţelului, ţinând cont de toate transferurile făcute. Contează foarte mult şi omogenitatea”, a spus Florentin Petre.

