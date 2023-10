Florescu, discurs devastator după 1-5 cu Universitatea Craiova. Dan Alexa l-a contrat: “S-a hazardat”

FC Botoșani în etapa a 11-a din SuperLiga. La finalul partidei, Eduard Florescu, marcatorul golului oltenilor, a avut un discurs devastator. Dan Alexa l-a contrat la flash-interviu.

Florescu, discurs devastator după 1-5 cu Universitatea Craiova: „Poate să vină și Mourinho. Mă simt ‘jenibil’”

FC Botoșani este ultima în clasament, cu doar 6 puncte în 11 meciuri și fără nicio victorie. Eduard Florescu a marcat pentru moldoveni . La finalul meciului, fotbalistul echipei lui Valeriu Iftime a avut un discurs uluitor, considerând că jucătorii sunt principalii vinovați pentru rezultatele dezastruoase ale echipei.

„Dacă nu ne schimbăm cu toții, cu toții, tot așa o să se întâmple. La următorul meci: ‘haideți, hai să ne antrenăm să câștigăm, astăzi batem, ne încurajăm’. Rămânem doar cu încurajările. Nu se vede nicio schimbare la nimeni, absolut la nimeni.

Nici la mine, nici la colegii mei. Nu știu ce să vă spun că mi-e rușine, mi-e foarte rușine. Cu greu am venit aici (n.r. la interviu). Vă spun sincer, mă simt groaznic. Mi-e rușine să ies pe stradă, îmi vine să intru în pământ după un asemenea rezultat. N-am mai trăit așa ceva niciodată, nici nu-mi mai doresc vreodată să trăiesc așa ceva.

Chiar nu știm ce o să facem. Putem să schimbăm 100 de antrenori, noi suntem de vină. Au venit antrenori, s-au schimbat, au plecat, au venit. Tot noi am rămas, aceleași rezultate. Înseamnă că e vina noastră. Poate să vină și Mourinho. Ce să facă? Să ne schimbe picioarele? Mă simt jenibil. Mi-e rușine!”, a declarat Eduard Florescu.

Dan Alexa, extrem de supărat după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „Am terminat în genunchi”

Dan Alexa a fost extrem de deranjat pentru cele două goluri primite rapid de FC Botoșani în finalul meciului. Roguljic și Mitriță au punctat în minutele 89 și 90, și au dus scorul la 5-1. Antrenorul moldovenilor a criticat atitudinea jucătorilor săi.

„Am făcut greșeli de copii și am luat goluri rapid pe final. Asta m-a deranjat cel mai mult, pentru că până în minutul 80 și ceva am fost o echipă care puteam să egalăm. La un moment dat am avut ocazia aceea prin Ilicic. Craiova merită victoria cu prisosință. Nu sunt foarte multe de comentat la scorul acesta. Mă deranjează haosul apărut pe finalul meciului.

Am luat în trei minute două goluri pe aceleași greșeli. S-a resimțit foarte mult oboseala, jucătorii au căzut din punct de vedere fizic, am terminat meciul în genunchi. Avem probleme foarte mari pentru că sunt mulți jucători care revin după accidentări. Nu pot să țină două meciuri la trei zile.

Poți să pierzi, clar Craiova a fost echipa mai bună, dar nu poți să îți bați joc pe final de un meci. Să le dai mingea în două situații, în același mod, în condițiile în care cu două minute înainte a mai avut o ocazie Craiova tot pe prostiile noastre. Asta m-a deranjat cel mai mult. O diferență de viteză Craiova și mai multe n-ar fi de spus”, a spus și Dan Alexa.

Dan Alexa l-a contrat pe Florescu: „S-a hazardat puțin”

„Apar frustrări când nu reușești să câștigi. Am avut momentele noastre bune împotriva adversarilor cu care ne luptăm, am avut momente bune cu Iași, cu UTA. Craiova clar a avut un plus de viteză și absolut de valoare față de noi. Suferim când întâlnim adversari de acest fel.

Florescu s-a hazardat puțin. În momentele astea fiecare trebuie să înțeleagă perfect ce are de făcut. Un meci se câștigă cu foarte multă organizare și determinare în special când întâlnești adversari mai buni ca tine. Aici s-a pierdut jocul. Jucătorii de pe bancă nu au intrat așa cum mi-aș fi dorit”, a încheiat antrenorul lui FC Botoșani.