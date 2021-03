Florin Călinescu a dezvăluit cum a ales meseria de actor: ”Nu îmi plăcea nicio materie”

Florin Călinescu a dezvăluit în cadrul emisiunii „Românii au talent” care a fost momentul în care a descoperit că vrea să urmeze meseria de actor. Vedeta de la Pro TV a mărturisit că nu îi plăcea la școală și nu era pasionat de nicio materie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Președintele Partidului Verde a scos la iveală, în timpul unui schimb de replici cu colegul și prietenul său, Andi Moisescu, că a ajuns să dea admiterea la actorie mulțumită unei profesoare, care l-a pus la un moment dat să recite o poezie.

Cunoscutul actor a precizat că a ales acest drum pentru că era în căutarea unei facultăți unde să nu aibă prea mari dureri de cap și unde să nu învețe prea multe materii, în felul acesta Florin Călinescu realizând la finalul liceului că poate face asta numai la teatru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Călinescu, adevărul despre începuturile în teatru. Cum a ajuns să fie actor

„Tu cum ai ajuns la actorie? Ți-ai dorit de mic să faci chestia asta?”, l-a întrebat Andi Moisescu pe colegul său de la „Românii au talent”.

„Nu! Dacă ar fi să o iau de la capăt, cum se zice în interior, m-aș face bucătar”, a răspuns Florin Călinescu.

ADVERTISEMENT

„Că ești tu pasionat de chestia asta?”, a adăugat prezentatorul de la „Apropo TV”.

„Nu, nu mă duceam la școală, nu îmi plăcea nici o materie și doamna de română mi-a zis în clasa a VII-a: «Măcar recită o poezie dacă gramatică nu vrei să înveți», așa am recitat o poezie. Deci dacă scap așa că recit la poezii, i-am spus profesoarei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În clasa a 12 a am întrebat disperat dacă există vreo facultate în România pentru care nu trebuie să înveți nimic, iar profesoara de română mi-a zis: «Băi, ar fi una, dar tot trebuie să înveți cinci poezii și un monolog și să înveți să poți să cânți să dansezi»… Așa m-am dus și am dat la Teatru și am intrat”, a povestit actorul.

Florin Călinescu a mărturisit în cadrul unui interviu din decembrie 2020 că nu l-a preocupat nicio materie în perioada liceului, în ciuda faptului că acum este interesat de foarte multe subiecte. Vedeta a lucrat singur la talentul său, fără să aibă aproape un mentor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eram în liceu, la Loga, și nu îmi plăcea, nu m-a preocupat niciodată nici o materie. Absolut niciuna nu m-a preocupat. Pentru că nu mi se păreau interesante și importante. Modelul meu în viață era Leonardo da Vinci, care n-a făcut școală deloc, dar a observat de mic ce se întâmplă pe lume.

Cred că e mai important. Pentru mine cel puțin, a fost. Sigur că acum știu destul de multe despre geografie, botanică, zoologie, viață, psihologie, știință, teatru, arte. Dar nu pot să știu nimic despre matematică, fizică, chimie pentru că partea aia din creier nu există la mine.

ADVERTISEMENT

Și atunci diriginta mea, Dumnezeu să o odihnească, a descoperit că sunt destul de bun la compuneri. Ceea ce mai târziu în viață s-a transformat în a scrie scenarii. Și ne-am înțeles cumva să fiu puțin ocrotit de profesorii de științe, întrucât doamna profesoară spunea că nu sunt dobitoc, dar pur și simplu nu mă interesează.

Și chiar nu mă interesa. Și dacă eram terorizat de științele astea nu veneam la școală. Și ajunsesem într-o situație destul de complicată. În fine, am trecut liceul cu note minime, dar m-am supărat la bacalaureat și am luat bacalaureatul cu 10, ca să arăt într-adevăr că nu sunt dobitoc. Față de alți tocilari care nu au reușit.

ADVERTISEMENT

Din 260 de elevi cred că am fost vreo câțiva care am luat 10. În fine. Și pentru ca să fiu scutit de prezență la mai multe chestii, era un cerc de teatru. ”Teatrul școlar al elevilor” se chema, făcut de un actor de la Teatrul Național din Timișoara”, a declarat juratul de la „Românii au talent” pentru stiripentrucopii.com.