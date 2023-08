Florin Călinescu, reacție după prestația lui Gheboasă de la UNTOLD: ”Nu are nicio treabă cu muzica”

Fostul jurat de la Românii au talent a avut o reacție surprinzătoare după prestația lui . Renumitul prezentator a subliniat că fostul Faimos de la Survivor România nu are nicio treabă cu muzica.

Florin Călinescu, declarație despre concertul lui Gheboasă de la UNTOLD. Ce părere are actorul

Florin Călinescu a făcut o declarație neașteptată despre concertul lui Gheboasă de la UNTOLD, festival care s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2023. Actorul a spus ce părere are despre artistul care a stârnit o adevărată controversă.

Cunoscutul realizator de emisiuni a ținut că precizeze că tânărul nu are habar de ceea ce înseamnă muzica, chiar dacă are foarte mulți fani care vin la concertele și spectacolele pe care le susține în țară.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului.

Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine.

Băiatu’ în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia.

E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență”, a declarat Florin Călinescu în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN, notează .

Florin Călinescu, despre vremurile actuale

Florin Călinescu spune că nu are o ureche muzicală deosebită, însă ascultă formații consacrate. Printre artiștii preferați ai fostului jurat de la Românii au talent se numără John Lennon, Paul McCartney și Rolling Stones.

În plus, actorul nu este convins că vremurile actuale sunt mai bune decât cele de odinioară, dar susține că nu este treaba sa. Totodată, a scos în evidență vorbele lui Einsten care spunea „că odată cu progresul medicinei, cu greu mai găsești un om sănătos”.