Florin Călinescu s-a mutat la țară și crește animale: „83 de găini, 5 porci, 42 de bibilici, 9 gâşte”

Florin Călinescu s-a mutat la țară după ce a renunțat la televiziune, iar acum are o ocupație care nu are nicio legătură cu pregătirea sa profesională. Actorul are grijă de multe animale!

Florin Călinescu s-a mutat la țară și crește animale. Unde stă acum actorul

Florin Călinescu a renunțat la viața de oraș și a plecat la țară, unde are și o înteletnicire care să-l țină ocupat în majoritatea timpului. Florin Călinescu are acum o fermă de animale de care se ocupă.

a decis să plece din Capitală și să stea la casa părintească din județul Argeș, în comuna Babana, unde are o mulțime de animale, de la porci, la gâște, bibilici și capre.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele”, a povestit actorul pentru .

Florin Călinescu recunoaște că îi este dor de colegii de la Românii au talent

Florin Călinescu și-a dat demisia de la emisiunea Românii au talent în vara anului 2021, iar ulterior și-a încercat norocul cu un nou concept la Prima TV.

și a fost nevoit să renunțe la ea după doar câteva luni, din cauza audiențelor extrem de mici.

Acum, Florin Călinescu spune că nu știe când va reveni în televiziune și recunoaște că singurul lucru de care îi este dor de pe vremea când făcea parte din juriul emisiunii Românii au talent sunt colegii săi.

„Nu știu când o să mai revin în televiziune. Nu pot să spun că îmi este dor de proiectul «Românii au talent». Îmi este dor de colegi, dar nu și de administrația de acolo.

Eu nu mai am răbdare și nervi pentru așa ceva. Acum m-am mutat la țară, sunt bine”, a declarat Florin Călinescu, fost jurat la Românii au talent, pentru sursa citată anterior, după ce s-a mutat în casa părintească.