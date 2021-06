S-a spus că Florin Cîțu ar fi luat în calcul o remaniere guvernamentală. Aceasta ar urma să aibă loc la începutul lunii iulie. Pe listă ar figura mai multe nume.

Premierul a declarat luni, după ședința coaliției de guvernare că nu s-a discutat deloc acest subiect. I-a avertizat însă pe aceștia că îi evaluează după fiecare acțiune, decizie sau hotărâre.

Florin Cîțu, despre remanierea miniștrilor. “Evaluarea miniștrilor se face în fiecare zi”

Florin Cîțu susține că deocamdată nu s-a gândit la o Îi avertizează însă, că este cu ochii pe ei. Acesta susține că la rectificarea bugetară, dacă unui minister i se va reduce bugetul, va fi o bilă neagră pentru ministrul respectiv.

“Nu știu unde s-a discutat despre remaniere. Eu n-am discutat despre remanieri. V-am spus doar că de fiecare dată voi respecta Constituția.

Evaluarea miniștrilor se face în fiecare zi, cu fiecare acțiune a miniștrilor, decizie, HG, Ordonanță, explicație publică, etc.

În legea bugetului este un articol care spune foarte clar că execuția bugetară deficitară poate duce la reducerea bugetului ministerului respectiv, care poate însemna o bilă neagră”, a declarat prim-ministrul României.

Ce spune Dan Barna despre o posibilă remaniere

Vicepremierul Dan Barna a fost foarte ferm când a fost întrebat despre acest subiect.

“Nu a existat niciun fel de discuție pe remanieri. Avem un protocol agreat, cazul Vlad Voiculescu nu mai e posibil să se repete. Nu a existat până acum o solicitare sau vreo discuție. Pentru miniștrii noștri chestiunea remanierii nu este de actualitate.

Nu e rolul meu să fac aprecieri despre miniștrii celorlalte partide. Aceste discuții le avem în interiorul coaliției. (…) Acel acord prevede foarte clar că orice discuții despre remanierea altor miniștri se poate face doar în urma unei dezbateri și discuții în cadrul coaliției”, a spus vicepremierul.

s-ar număra Alexandru Nazare (Finanțe), Adrian Oros (Agricultură), dar și alte nume atât din PNL, dar și din USR PLUS.

“De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial, iar din punctul meu de vedere miniștrii Partidului Național Liberal și-au făcut datoria în pozițiile pe care le ocupă. De altfel, este și prematur după nici șase luni de guvernare să te apuci să faci remanieri. Dacă cineva gândește vreo remaniere, trebuie să o spună cu voce tare.

În ceea ce mă privește pe mine, eu nu am auzit niciodată de o remaniere și nu consider că este necesară o remaniere, pentru că am încredere în toți miniștrii PNL, inclusiv cei care îl sprijină pe premierul Cîțu”, a declarat și președintele PNL, Ludovic Orban.