Florin Cîțu este marele câștigător al Congresului PNL. ”Vă mulțumesc, vom construi împreună România liberală!”

La capătul unei zile fierbinți, Congresul PNL desfășurat la Romexpo a decis ca . Susținut de o mare parte dintre delegați, dar mai ales de președintele Klaus Iohannis, actualul premier a devenit și liderul principalului partid aflat la guvernare.

După numărarea votului, Florin Cîțu a declarat că are planuri mari din noua postură. Anunțat câștigător de Theodor Stolojan, cu peste 60% din voturi, Cîțu a mărturisit fericit: ”Sunt președintele tuturor liberalilor, trebuie să fim uniți împotriva PSD! Vom construi împreună România liberală! Mulțumesc!”, a conchis Cîțu.

Apoi, Florin Cîțu și-a chemat toată echipa pe scenă și a completat: ”Acest vot mă onorează și mă responsabilizează! Nu mă surprinde alegerea dumneavoastră, am spus că echipa câștigătoare e singura soluție pentru PNL! Nu a fost doar o campanie, a fost o mișcare care va schimba România în bine”.

”Începem cu noi această schimbare, în PNL va exista respect, s-a văzut astăzi cum s-a comportat echipa mea față de cealaltă. Vrem să schimbăm multe, gata cu vorba, avem multe de făcut”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.

Cîțu: ”Contăm în continuare pe experiența lui Ludovic Orban”

”Contăm pe experiența lui Ludovic Orban, chiar mâine-poimâine probabil vom discuta”, a continuat Cîțu. ”Moțiunea PSD nu are cum să treacă dacă nu are voturile USR, deci depinde de USR ce vor face”, a adăugat premierul.

”Nu știu dacă voi suna pe cineva de la USR, e un congres în derulare acolo, voi vorbi după congresul lor. Sunt două tabere acolo, iar opinia că ”nu vor merge mai departe cu Cîțu” reprezintă doar opinia uneia dintre tabere. Eu văd doar o guvernare cu USR PLUS, UDMR și cu minoritățile. Atât! Condiția mea pentru USR este să nu mai fie lângă AUR!”, a mărturisit noul președinte PNL.

Florin Cîțu a fost ales președinte PNL cu votul a 2877 dintre delegați (60,2%), în timp ce rivalul Ludovic Orban a primit doar 1898 voturi (39,7%), voturile anulate fiind în număr de 72.

Congresul PNL: huiduieli, acuzații și lovituri sub centură

Atmosfera apăsătoare și tensionată de la s-a transmis și celor două facțiuni, aripa Orban și aripa Cîțu, care s-au contrat și în sală, dar mai ales la microfon. Printre huiduieli și urale, discursurile politicienilor s-au strecurat stinghere și oarecum inutile, pline de cuvinte goale și promisiuni irealizabile.

Galeria lui Ludovic Orban a scandat mai puternic, întrerupând alocuțiunea rivalului Cîțu, dar și discursul președintelui Klaus Iohannis, venit personal pentru a-i înmâna un cec în alb actualului premier. Iar acuzele au curs apoi egal și ritmic, semn că încă mai suntem campioni mondiali la lovituri sub centură.

Florin Cîțu a câștigat, dar USR PLUS rămâne în afara coaliției

”A distrus țara”, ”S-a dus în cap de 3 luni”, ”Nu mai are legitimitate” sau ”Eu nu voi purta niciodată geacă sau negocieri cu PSD” au fost doar câteva idei onorabile exprimate într-o arenă cu 5000 de spectatori, din care mai lipsea mingea de fotbal și, la sfârșit, arbitrul, pentru că președintele Iohannis plecase deja, după ce dăduse lovitura de start a circului.

În ciuda faptului că pe parcursul întregii zile le-a făcut cu ochiul foștilor colegi de coaliție de la USR PLUS, Florin Cîțu s-a trezit cu șapca trasă pe ochi de echipa antrenată de cuplul Cioloș – Barna, care a anunțat sec că nu se pune problema unei împăcari cât timp actualul premier rămâne în funcție.

Florin Cîțu: ”Am văzut doar la Dragnea așa ceva!”

“Este adevărat, am văzut astăzi, surprinzător pentru Partidul Național Liberal, am văzut colegi care strigau demisia propriului Guvern. Și am văzut doar la Dragnea așa ceva! Dar, eu vă spun că sunt oameni cu care voi construi începând de mâine, chiar dacă astăzi în sală s-au comportat așa!”, a comentat Cîțu atmosfera de la Congres, înainte de vot.

”Ați văzut diferența în momentul în care a vorbit domnul Ludovic Orban, cum s-a comportat echipa mea față de cum s-au manifestat oamenii dânsului. Se vede diferența și eu acolo veau să duc Partidul Național Liberal!”, a declarat satisfăcut Florin Cîțu.