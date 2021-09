Florin Cîțu îi face vinovați pe cei de la USR PLUS pentru eșecul campaniei de vaccinare: “Când legitimezi un partid extremist, oamenii nu stiu ce să creadă”

explicând că această decizie ar trebui să se ia doar dacă am stabili și un cadru de acțiune ulterioară intrării în vigoare a măsurii.

Premierul a mai formulat multe atacuri la adresa USR PLUS și AUR pe care le consideră vinovate de această criză politică despre care spune că va afecta grav sănătatea românilor, iar .

Cîțu crede că USR PLUS sunt vinovați pentru eșecul campaniei de vaccinare: “Când legitimezi un partid extremist, oamenii nu știu ce să creadă”

Cosmin Prelipceanu: “USR vrea să vă cheme în Parlament să explicați de ce a eșuat campania de vaccinare și spune că este responsabilitea dumneavoastră. Vă simțiți responsabil că nu a mers campania de vaccinare?”

Florin Cîțu: “Nu sunt o firmă de advertising, ceea ce poate face Guvernul, am făcut. Problema noastră numărul 1 la începutul acestei pandemii a fost dacă avem vaccin, apoi a venit vaccinul, am fost criticați că nu avem fluxuri, am creat și fluxuri.

Pot să fiu acuzat că nu sunt cel mai convingător om din lume, deși m-am dus, m-am vaccinat printre primii, am fost peste tot, la fiecare declarație am vorbit despre campania de vaccinare.

România are de mai mulți ani de zile o campania anti-vaccinare susținută de partide extremiste care au ajuns acum în parlamentul României. Să vii să mă acuzi pe mine când tu stai braț la braț cu cei care au susținut campania anti-vaccinare…AUR sunt clar împotriva vaccinării, USR sunt lângă aceștia și are tupeul să mă cheme în Parlamentul României.

Cosmin Prelipceanu: “Au zis că nu pot face nimic, erau legați de mâini și picioare, campania de vaccinare era asumată de dumneavoastră.”

Florin Cîțu: “Bineînțeles, așa este, e ușor să spui asta.”

Cosmin Prelipceanu: “Ce ar fi trebuit să facă USR?”

Florin Cîțu: “Să vină alături de mine pe unde am fost și putea să nu se alăture celor de la AUR.”

Cosmin Prelipceanu: “Au pus bețe în roate campaniei de vaccinare?”

Florin Cîțu: “Nu spun asta, dar au spus că nu au fost interesați, pentru că au spus că este atribuția premierului.”

Cosmin Prelipceanu: “Estimările vor fi că vor fi 16.000 de cazuri pe zi la vârf și peste 4.000 de persoane internate la ATI.”

Florin Cîțu: “Eu zic că dacă avem aceste măsuri cu certificatul verde și dacă oamenii se vaccinează, nu ar trebui să ajungem acolo. Singura soluție este vaccinarea.”

Cosmin Prelipceanu: “Știți că acum când noi vorbim, campania anti-vaccinare este în marș forțat. Ce faceți?”

Florin Cîțu: “Când un partid care spune că este pro-european, care spune că…”

Cosmin Prelipceanu: “Ce schimbați, asta vreau să știu.”

Florin Cîțu: “Vă spun ce ar ajuta foarte mult, acest partid care spune că este pro-european să iasă împotriva acelui partid care este anti-vaccinare, românii ar primi un semnal foarte clar, astăzi ei nu mai știu ce să creadă. Când legitimezi un partid anti-vaccinare, poate românii spun că mesajul lor este ok și poate nu sunt așa răi.

Ar trebui să nu legitimăm niciodată mesajele extremiste, mesajele anti-vaccinare, mai ales în plină pandemie. Vocile credibile din societate sunt ocupate să facă orice în afară de susținerea campanie de vaccinare.”