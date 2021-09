Florin Cîțu, despre criza din coaliție: “USR nu a avut nimic cu PNDL. A fost doar un șantaj”. Cum explică demiterea lui Stelian Ion

este într-o coaliție PNL USR PLUS și UDMR, excluzând orice colaborare cu AUR sau PSD.

ADVERTISEMENT

, din care au făcut parte și miniștri din partea primului partid.

Florin Cîțu: “Cei de la USR nu au avut nimic cu PNDL”. Ce spune despre demiterea lui Stelian Ion

Cosmin Prelipceanu: “Ce faceți la moțiune?”

Florin Cîțu: “Nu înțeleg.”

Cosmin Prelipceanu: “Ce faceți?”

Florin Cîțu: “Eu am sesizat Curtea Constituțională a României pe nerespectarea regulamentului, cred că ar fi normal să se aștepte decizia CCR și apoi să se voteze moțiunea.

Există dubii în ceea ce privește semnăturile, înțeleg că în Parlament nu s-a vrut să se verifice aceste semnături, mai sunt și alte vicii de procedură, dar nici eu, nici alții nu își pot da cu părerea dacă ceva este constituțional sau nu, doar CCR poate face asta.

ADVERTISEMENT

Pentru prima dată când avem în Parlament așa ceva, a doua oară se depun semnăturile, prima dată se spune, da, le-am depus în fotocopie. Nu ne jucăm cu așa ceva, mai ales că e vorba de Guvernul României.

Rata de infectare crește, avem la ATI peste 400 de persoane, nu mai avem 1500 de paturi, mai sunt doar 860 de paturi, noi avem deja jumătate din paturile ATI ocupate.

Cum poți să spui că ești responsabil ca ministru și să îți dai demisia? Cine vrea să dea acest Guvern jos astăzi este responsabil că nu putem da ordonanțe de urgență pentru a-i ajuta pe români cu facturile în iarnă și trebuie să își asume aceste lucruri.

ADVERTISEMENT

Alianța toxică USR AUR trebuie să își asume că românii vor avea de suferit că nu vom avea un Guvern. Trebuie să își asume în fața românilor de ce au plecat de la guvernare.”

Cosmin Prelipceanu: “Sunt supărați pe dumneavoastră că ați promovat Angel Saligny și l-ați demis pe Stelian Ion.”

Florin Cîțu: “Anghel Saligny este un program ale căror componente sunt în programul de guvernare, cine spune că nu sunt acolo, minte. A fost un program care a fost în dezbatere publică o lună de zile, niciodată nu a zis nimic despre acest program, nimeni nu s-a opus.

ADVERTISEMENT

Au apărut discuțiile în momentul în care se apropia data congresului la colegii noștri și atunci ca să arate că se poate face reformă au legat abuziv desființarea Secției Speciale de Anghel Saligny.”

Cosmin Prelipceanu: “Ce v-au zis?”

Florin Cîțu: “Au zis că nu vor fi niciodată de acord cu Anghel Saligny până nu desființăm Secția Specială. Le-am spus că este în Parlament, avem un Ministru al Justiției de opt luni de zile. Eu am desființat secția în Guvern, am discutat și am negociat cu colegii din UDMR.

A fost un amendament propus de Ministrul Justiției care apoi nu a fost bun, a venit la Senat și acolo nu s-a găsit o soluție. Nu au avut nimic împotriva programului, încercau doar să obțină un avantaj de imagine.”

Cosmin Prelipceanu: “De ce a apărut pe ordinea suplimentară?”

Florin Cîțu: “A trecut de avizare.”

Cosmin Prelipceanu: “Ei spun că a venit târziu la Justiție.”

Florin Cîțu: “Există din 17.08 un aviz favorabil la Ministerul Justiției care nu a fost semnat niciodată.”

ADVERTISEMENT

Cosmin Prelipceanu: “Faptul că nu a fost semnat înseamnă că nu există.”

Florin Cîțu: “Nu poți să spui că nu a fost niciodată aici când aveai un aviz favorabil cu observații. Ele se trimiteau către Ministerul Dezvoltării, nu poți să blochezi procedura de avizare, aici e un abuz al domnului ministru și nici activitatea Guvernului.”

Cosmin Prelipceanu: “Acum uitându-se pe program, spun că nu sunt acolo amendamentele.”

Florin Cîțu: “Bineînțeles că sunt acolo, o parte sunt acolo, o parte nu, așa se întâmplă acolo. Și eu am avut amendamente care nu sunt acolo, dar ăsta nu se un capăt de țară, nu șantaj.”

Cosmin Prelipceanu: “Care era graba?”

Florin Cîțu: “De 30 de ani de zile stăm cu drumuri neasfaltate, cu localități fără apă potabilă și fără canalizare, este o grabă.

Oricine vă poate spune că proiectul nu va avea niciun efect un an jumătate sau doi, este un program care durează. În 2016 când era prim-ministru Dacian Cioloș era PNDL o hoție?”

Cosmin Prelipceanu: “Dan Barna și Ludovic Orban au spus că i-ați anunțat cu doar câteva minute de demiterea lui Stelian Ion.”

Florin Cîțu: “Am avut discuții cu domnul Orban și cu domnul Cioloș de foarte multe ori în aceea zi, de fiecare dată îmi spunea că domnul Stelian Ion are mandat să nu dea aviz până nu trece SIIJ. Nu suntem la colțul străzii, nu poți șantaja așa prim-ministrul României.

Amenințarea cu moțiunea a venit în momentul în care am propus acest program, PNDL, pe ordinea de zi. Este pentru toți primarii din România, inclusiv primarii USR.

Vreți să îmi spuneți că primarii USR nu vor accesa fonduri pentru dezvoltările comunităților? Fondurile europene tot pentru primari sunt? Că tot ei le accesează.”

Cosmin Prelipceanu: “Întrebarea este de ce fondurile europene nu sunt folosite pentru dezvoltare și avem nevoie de acest program?”

Florin Cîțu: “Foarte bună întrebarea, drumurile comunale, canalizarea, apa nu mai sunt finanțate pe fonduri europene. Asta le spun, prioritizați-vă proiectele, ce nu intră pe fonduri europene și nici în PNRR le facem prin Anghel Saligny.”