Florin Gardoș, necruțător cu Mazilu înainte de plecarea la Brighton: ”La echipa a doua”

Cu toate acestea, perspectiva ca Mazilu să devină titular la ocupanta locului 8 din Premier League nu e tocmai îmbucurătoare, potrivit lui Florin Gardoș. Aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA, fostul fundaș și-a adus aminte de vremurile în care evolua în Premier League și a lăsat să se înțeleagă că în cel mai fericit caz Adrian Mazilu va evolua pentru echipa U23 a celor de la Brighton.

Florin Gardoș, necruțător cu Mazilu înainte de plecarea la Brighton

”Are mai mici șanse să joace decât dacă s-ar transfera Drăgușin”, a remarcat, la rândul său, jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Pare greu de crezut în momentul ăsta. Asta e clar, diferență mare. El, Mazilu, poate încă să joace la ei, au echipa a doua, e Under 23, e campionat destul de puternic. Acolo pot să joace și trei jucători cu vârsta peste 23. Acolo sunt trimiși jucătorii care nu joacă sau care sunt reveniți după accidentări.

Un nivel relativ bun, poate să fie o perioadă bună pentru el de acomodare acolo. Ca și idee, ca și cultură, e același fotbal și în Premier League 2 cred că se numește competiția. Sper să revină în forma pentru care Brighton a dat banii. Nu a mai fost la fel. E un copil de 17 ani? Sigur, inevitabil te gândești la accidentări”, a transmis Florin Gardoș în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mazilu a fost cedat la formația din Premier League, Brighton, încă din vară, însă înțelegerea a fost ca tânărul fotbalist să ajungă în Anglia doar în această iarnă. “Farul Constanța și Brighton & Hove Albion au ajuns la un acord privind transferul internaționalului de tineret Adrian Mazilu la formația din Premier League. Acesta va rămâne însă la Farul până în luna decembrie!

Prin locul 6 ocupat în clasament în ultimul sezon din Premier League, Brighton reprezintă cel mai important club la care este transferat un fotbalist român în ultimii ani ! Adrian Mazilu a debutat pentru Farul Constanța în sezonul trecut și în cele 21 de partide disputate în campionat și Cupa Româniri a marcat 7 goluri și a oferit 1 pasă decisivă“, anunțau cei de la Farul în momentul transferului.

Adrian Mazilu, pariul celor de la Brighton în 2024

Britanicii au plătit pentru Mazilu aproximativ 3 milioane de euro, cam atât cât a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera de la Farul pe Florinel Coman. În Anglia, Adrian Mazilu va avea un salariu de aproximativ 35.000 de lire pe lună. Înainte de a ajunge la Brighton se zvonea că Farul cere aproximativ 7 milioane de euro pentru fotbalist, existând chiar și cumpărători. În realitate doar britanicii au fost dispuși să plătească aproximativ 3 milioane de euro.

Imediat după ce acest transfer a fost anunțat, fanii celor de la Brighton au ironizat în marea lor majoritate această mutare, considerând că echipa lor are nevoie de jucători mult mai valoroși pentru a se lupta pentru primele locuri în Premier League, în condițiile în care vorbim de ocupanta locului 8 în clasament, peste Newcastle United sau Chelsea Londra.

”Aduceți-l pe Andone înapoi, să-i fie mentor”, ”Todd Boehly a văzut anunțul și a făcut deja o ofertă de 70 de milioane de euro”, ”Vara viitoare îl vindem cu 100 de milioane de euro” sau ”Un transfer caracteristic nouă”, au fost doar câteva dintre comentariile ironice. Din păcate pentru fotbalist, prestațiile sale din ultima perioadă nu au mai convins, astfel că acum soarta sa este incertă după ce va părăsi Constanța cu destinația Anglia.

Rămâne Mazilu la Brighton?