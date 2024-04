Laszlo Dioszegi, declarații tari după Sepsi – FCSB 2-2: „Am închis gura la mulți” Ce spune despre FSCB cu sau fără Coman

Laszlo Dioszegi a fost invitatul telefonic al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, chiar după meciul cu FCSB. Emisiunea este live pe website în fiecare luni, marți și vineri, cu începere de la ora 10:30.

Declarații sincere din partea lui Dioszegi

Sepsi Sfântu Gheorghe a primit vizita aproape-campioanei . Partida a fost una cu momente bune de ambele părți, dar ruperea jocului s-a produs după accidentarea lui Florinel Coman.

Patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a discutat despre meci deschis. Dioszegi a spus că excluzând primele 15 minute, când FCSB a și marcat, Sepsi a fost la nivelul meciului.

„Primele 15 minute să nu le luăm în considerare. După mult timp era un regret mare că meciul nu se mai prelungește cu încă vreo 15 minute. Eu așa am văzut, dacă mai aveam 10-15 minute poate reușeam să întoarcem rezultatul.

În febra meciului nu aveam timp să număr pasele în spate. Într-adevăr, și un punct este bun cu FCSB și măcar am închis gura contestatarilor că noi suntem prietenii lor. Am arătat că a greșit foarte mult cine a spus chestia asta. Nu suntem nici dușmanii nimănui, nici prietenii nimănui.

Pentru telespectatori a fost un meci frumos, un ritm, un meci bun pentru prima ligă din România. Ne-a fost ciudă în ultimele minute când am simțit că putem să marcăm și golul 3. Un șut frumos al lui Ciobotariu, se vede că este fundaș, nu atacant. A încercat cu exteriorul să paseze o minge, dacă îi ieșea, era un gol superb“, a spus Dioszegi în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, greu fără Florinel Coman

Laszlo Dioszegi a vorbit și despre cum FCSB a arătat fără Florinel Coman. , când a acuzat dureri, astfel că a fost precaut și a ieșit de pe teren.

„Primele 15-20 de minute a arătat ca o campioană veritabilă, apoi ca o echipă de locul 4-5. Eu întotdeauna am zis că Florinel Coman e cel mai bun jucător din campionatul nostru și se confirmă în momentul de față. S-a văzut, am avut puțin noroc și noi.

Să glumim puțîn și să reluăm vorba, și cu ei Ștefănescu n-a jucat de 3 ori, așa că era timpul să ne întoarcă serviciul și să nu joace Coman cu noi. S-a luptat (n.r. Marius Ștefănescu), n-a jucat foarte bine, dar nici foarte slab. Putem spune că s-a zbătut acolo, a vrut, avea o dorință și voia să facă mai mult.

Toată echipa a jucat, din păcate în fotbal așa este. Dacă tragem o linie, am pierdut două meciuri, unul cu FCSB la 2-1 și unul cu Craiova 3-1. Restul am făcut rezultate de egalitate și am câștigat cu Rapid.

Per total, putem spune că am dovedit că nu suntem o echipă care să se plimbe în play-off și să fie ciuca bătăilor. Cel care a greșit cel mai tare, să recunoaștem, este un jucător din Ungaria, Kecskes, care este foarte bun prieten cu Gigi Becali (n.r. rade ironic)“, a mai completat patronul lui Sepsi.

